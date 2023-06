„Gladbeck Karibisch“ bringt Urlaubsstimmung vor das Rathaus

Schon in den vergangenen Jahren sorgte „Gladbeck Karibisch“ für Urlaubsstimmung mitten in Gladbeck.

Gladbeck. In Gladbeck gibt es im Juli vier Tage lang kostenlose Karibikstimmung. Das Programm von Sommerspielen bis Schatzsuche im Detail.

Sandstrand, Cocktails und Palmen: Es wird wieder karibisch auf dem Willy-Brandt-Platz mitten in Gladbeck. Wer es in den Sommerferien bisher nicht ans Meer geschafft hat, kann sich eine Dosis Urlaubsgefühle in der Innenstadt abholen, denn vom 6. bis 9. Juli kehrt „Gladbeck Karibisch“ zurück. Die Veranstalter locken mit Live-Musik, Sommerspielen sowie einer Schatzsuche für Kinder. Wer es lieber ruhig angehen möchte, kann in den zahlreichen Liegen die Sonne bei einem kühlen Getränk genießen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Kaum ist das „Beer, Food & Music Festival vorbei, steht schon die nächste Veranstaltung auf dem Willy-Brandt-Platz in den Startlöchern: Insgesamt vier Tage lang wird der Platz vor dem Rathaus in ein Urlaubsparadies verwandelt – dafür werden um die 50 Tonnen Sand aufgeschüttet. Sechs exotische Essensstände locken mit Tapas, karibischen Spezialitäten und Klassikern wie Bratwurst und Eis. Für Erfrischung sorgt unter anderem eine Cocktailbar, an der es den klassischen Caipirinha, aber auch ausgefallene Kreationen gibt.

Pink Konzerttickets und Cocktailgutscheine für „Gladbeck Karibisch“ gewinnen

Bei den Sommerfestspielen von Radio Emscher-Lippe am Freitagnachmittag können Besucher am Freitagnachmittag neben Cocktailgutscheinen sogar Tickets für das Pink-Konzert am 9. Juli in Köln gewinnen. Nach vorheriger Online-Anmeldung auf der Website des Radiosenders treten zwei Viererteams in vier Disziplinen an: Einmal muss schnellstmöglichst ein Strandtag aufgebaut werden, dann gibt es eine Partie Boccia und einen Wasserbombenlauf. Zudem müssen die Teilnehmer bei einem Limbowettbewerb ihr Können beweisen.

Unmittelbar neben dem Strand, auf dem auch die Sommerspiele stattfinden, wird eine Bühne für Livemusik aufgebaut – „Tanzen im Sand ist erlaubt und sogar erwünscht“, so das Veranstaltungsteam. Mehrere lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen sorgen hier für Urlaubsflair. Auch ein Beachvolleyballturnier zählt zum Programm, ebenso wie ein Familientag inklusive Sandburgenbauen, Kinderschminken und Schatzsuche.

Veranstalter hoffen auf karibisch gutes Wetter zum Festival

Gerade für das Beachvolleyballteam am Samstag erhoffen sich die Veranstalter in diesem Jahr eine rege Teilnahme – im vergangenen Jahr gab es nur zwei Anmeldungen, sodass das Turnier kurzfristig abgesagt werden musste. Der Veranstalter erklärt: „Ob Amateure oder Profis – jeder ist willkommen!“. Die Anmeldung für das Turnier in Zweierteams erfolgt vorab unter info@beach-festivals.de. Für kurzentschlossene ist auch eine spontane Teilnahme vor Ort möglich.

Schon in den vergangenen Jahren erfreute sich „Gladbeck Karibisch“ großer Beliebtheit – nur das Wetter war sowohl 2022, als auch schon 2019 (vor der Corona-Pause) so gar nicht karibisch. Doch selbst in der Vergangenheit hielt Wind und Regen die Gladbecker nicht davon ab, das Fest zahlreich zu besuchen. Besonders gut verkauft wurden nach Angaben der Veranstalter in der Vergangenheit die Cocktailklassiker Mojito und Caipirinha.

>> Info: Das vollständige Programm für „Gladbeck Karibisch“

Am Donnerstag (6. Juli) beginnt „Gladbeck Karibisch“ um 16 Uhr, ab 18 Uhr wird Livemusik gespielt. „Zur Eröffnung wartet außerdem ein Rum-Tasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste“, so Simon Stemmer vom Veranstalterteam. Um 22 Uhr geht der karibische Tag zu Ende.

beginnt „Gladbeck Karibisch“ um 16 Uhr, ab 18 Uhr wird Livemusik gespielt. „Zur Eröffnung wartet außerdem ein Rum-Tasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste“, so Simon Stemmer vom Veranstalterteam. Um 22 Uhr geht der karibische Tag zu Ende. Weiter geht es Freitags (7. Juli) ab 16 Uhr, nachmittags finden die Radio Emscher-Lippe-Sommerfestspiele direkt auf dem Sandbereich statt. Zudem gibt es wieder ab 18 Uhr Livemusik, Ende ist am Freitag um 24 Uhr.

ab 16 Uhr, nachmittags finden die Radio Emscher-Lippe-Sommerfestspiele direkt auf dem Sandbereich statt. Zudem gibt es wieder ab 18 Uhr Livemusik, Ende ist am Freitag um 24 Uhr. Samstag (8. Juli) startet die Veranstaltung um 12.30 Uhr mit dem Beachvolleyballturnier. Auch am Samstag startet um 18 Uhr die Livemusik, die Veranstaltung hat bis 24 Uhr geöffnet.

startet die Veranstaltung um 12.30 Uhr mit dem Beachvolleyballturnier. Auch am Samstag startet um 18 Uhr die Livemusik, die Veranstaltung hat bis 24 Uhr geöffnet. Der Sonntag (9. Juli) steht im Zeichen der Familien: Ab 12.30 Uhr startet das Programm mit Sandburgenbauen und Kinderschminken. Um 13 Uhr gibt es eine „geheime karibische Schatzsuche“, ab 13.30 Uhr startet die Livemusik. Schluss mit dem viertägigen Festival ist dann um 18 Uhr.

