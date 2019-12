Der Kammerchor Gladbeck gibt am 21. Dezember sein Adventskonzert. Im Sommer feierte der Chor beim Jubiläumskonzert „Von Bach bis Abba“ das 25-jährigen Bestehen in der Aula des Ratsgmynasiums (Bild). Die Leitung hatte Sopran Diana Petrova Darnea.

Gladbeck. Der Kammerchor lädt zum Adventskonzert in die Herz-Jesu-Kirche. Auch Werke von Hans Wiltberger und Peter Szczotok stehen auf dem Programm.

Gladbeck: Kammerchor gibt sein jährliches Adventskonzert

Mit einem begeisternden Sommerkonzert feierte der Kammerchor Gladbeck in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zum Ende des Jubiläumsjahres der Stadt lässt der Chor bei seinem alljährlichen Adventskonzert am Samstag, 21. Dezember, ab 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Zweckel auch Werke Gladbecker Komponisten erklingen.

Hans Wiltberger (1887-1970) verschlug es 1922 nach Gladbeck. Er unterrichtete hier 31 Jahre als Musiklehrer am städtischen Lyceum, dem heutigen Riesener-Gymnasium, und auch am Jungengymnasium, heute Ratsgymnasium. Seine Kompositionen waren über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Aus seinem Werk singt der Kammerchor fünf weihnachtliche Chorsätze a capella. Bei der Suche nach Notenmaterial von Hans Wiltberger war das umfängliche Archiv der Stadt Gladbeck sehr hilfreich.

Komponist Peter Szczotok ist in Gladbeck aufgewachsen

Nicht im Archiv zu finden sind Kompositionen von Peter Szczotok (geboren 1959). In Gladbeck aufgewachsen, war er von 1978 bis 1982 Mitglied im Chor der städtischen Musikschule, dem Vorläufer des Kammerchores Gladbeck e. V.. Auch die Musiktheorie und das Klavierspiel lernte er in Gladbeck. Seine Begeisterung für Musik spiegelt sich nicht nur in seinem Studium wieder. In der Familie wirkte er stets an der Umsetzung musikalischer Projekte mit. Peter Szczotok lebt heute in Süddeutschland. In diesem Adventskonzert werden Uraufführungen zu hören sein, die christlich-weihnachtliche Themen auf seine eigene Art musikalisch umsetzen.

Neben der Gladbecker Musik werden auch die Kantate „Machet die Tore weit“ und der 117. Psalm „Auf, lobet den Herrn alle Heiden“ von Georg Philipp Telemann aufgeführt. Von Andreas Hammerschmidt steht mit „Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht“ barocke weihnachtliche Musik auf dem Programm. Weil in diesem Jahr zur musikalischen Besetzung auch eine Harfe gehört, wird zudem ein Stück von Adam Adolph für Sopran, Flöte und Harfe sowie ein Solo-Stück für Harfe aufgeführt.

Gäste können bei dem Lied „Tochter Zion“ mit einstimmen

Mitwirkende sind neben dem Kammerchor unter der Leitung von Diana Petrova Darnea, die auch als Sopranistin zu hören ist, das Darnea Kammerensemble (Vasila Darnea, Juliane Münch, Elisabeth Lobnow und Florian Sebald) Shino Watanabe (Cembalo), Nikolay Nechevski (Oboe), Christiane Voth (Harfe) und Triin Maran (Mezzosopran). Beim abschließenden Lied „Tochter Zion“ stimmen auch die Besucher mit ein.

Das Konzert findet, wie seit Jahrzehnten, in der Herz-Jesu-Kirche statt, deren Zukunft ungewiss ist. „Wir hoffen sehr, dass Aufführungen in dieser Kirche auch zukünftig möglich sein werden“, sagt Stephanie Knümann, die Vorsitzende des Kammerchores. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer kostenlos.