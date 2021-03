Gladbeck: Junger Autofahrer schleudert in den Gegenverkehr

Gladbeck. Zuerst prallte der 19-jährige Gladbecker vor einen Baum. Dann schleuderte er ins Auto eines Vaters, der mit seinen kleinen Kindern unterwegs war.

Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck hat ein 19-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen einen Baum und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort war ein Vater mit seinen beiden kleinen Kindern (2, 1) im Auto unterwegs.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr im Gladbecker Süden. Der 19-Jährige befuhr die Brauckstraße in Richtung Gelsenkirchen-Horst. Er bog dann nach links in die Heringstraße ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte rechts einen Baum und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen des 25-jährigen Familienvaters aus Gladbeck zusammen. In dem Auto des 25-Jährigen befanden sich seine beiden Kleinkinder.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 32.000 Euro

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Kinder blieben unverletzt. Ein Rettungswagen transportierte den 19-Jährige in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge und der Baum wurden stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 32.000 Eurogeschätzt.