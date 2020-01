Gladbeck. In der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ konzertierte ein hochkarätiges Trio in Gladbeck. Im Fokus standen Werke von Richard Strauss.

Gladbeck: Junge Musiker interpretieren Kammermusik brillant

„So viel Begabung“, schwärmte Heinrich Menning am Dienstag in der Mathias-Jakobs-Stadthalle vor Beginn des Konzertes. Damit meinte der künstlerische Leiter der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ in erster Linie Valerie Schweighofer (Violine), Nina Monné (Violoncello) und Jun-Ho Gabriel Yeo (Klavier) von der Musikhochschule Hannover, aber auch den Komponisten, den sich die jungen Künstler für das Programm ausgesucht hatten.

Richard Strauss, dessen 70. Todestag sich 2019 jährte, stand im Fokus des Abends. Nicht seine großen sinfonischen Dichtungen, die opulente Opernmusik, sondern seine kammermusikalischen Werke zu Beginn der Karriere.

Die Musiker interpretierten aufs Feinste die unterschiedlichen Stimmungen der Sätze

Das Klaviertrio Nr. 2 in D-Dur machte den Anfang, ein Stück, das der Münchener Musiker als gerade einmal 14-Jähriger 1878 geschrieben hatte. Wahrlich eine Begabung, klassisch, fröhlich, ein mitreißendes „allegro“ im ersten Satz. Schweighofer, Monné und Yeo wiegten sich in den aufschäumenden Melodiesträngen, energiegeladene Impulse setzte das Klavier.

Bedächtigere Themen im „andante“ stellten eine verträumte Geige in den Mittelpunkt. Dialoge und Verflechtungen in Präzision gespielt, herrlich perlende obere Klavieroktaven verschmolzen mit den Streichern. Die drei Musiker interpretierten aufs Feinste die unterschiedlichen Stimmungen der Sätze. Das „Scherzo“ spritzig und lebendig, Melancholie und Sehnsucht im „assai lento“. Ein unterhaltsames Kammermusikstück von beachtlicher Länge in einem lockeren, gut abgestimmten Vortrag.

Das Programm war ein einmaliges Projekt

„Das Programm ist ein erstmaliges Projekt gewesen, es kann aber sein, dass wir in dieser Konstellation noch weitere folgende lassen“, informierte Schweighofer. Zu wünschen wäre es, denn das Trio kam in einem Guss daher. Yeo ist sensibel für das Zusammenspiel mit Streichern, denkt an den Bogen. „Es hilft, dass ich als Zweitinstrument Geige spiele“, so der erst 22-jährige Münsteraner.

In den zwei weiteren Werken des Abends, rigoros chronologisch nach Entstehungsjahr, zeigte sich Yeo erst mit Monné in der Sonate F-Dur für Cello und Klavier (1881-1883) und nach der Pause mit der berühmten Sonate Es-Dur für Violine und Klavier (1887). Gerade in diesen intimen Duetten kristallisierte sich die Klasse der drei jungen Musiker heraus. Die Cello-Sonate mit fugenhaften Wendungen, viel Vibrato, einfühlsam, warm und rund. Die Violinsonate, ein „funkelnd geistreiches Stück“, wie Menning es beschrieb, bot alle musikalischen Farben. „Das fetzt“, schmunzelte Monné, die von der Interpretation ebenso begeistert war wie die rund 150 Zuhörer im Saal.

