Blaulicht Gladbeck: Jugendlicher am Bahnhof Zweckel überfallen

Gladbeck. Zwei junge Männer bedrohen einen 18-Jährigen auf dem Bahnsteig, stehlen ihm Geld und flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Zu einem Raubüberfall ist es, wie erst jetzt bekannt wurde, am Freitagnachmittag in Gladbeck auf dem Bahnhof in Zweckel gekommen. Dort wurde ein 18-Jähriger aus Gelsenkirchen laut Polizei von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Jugendliche von einem der Täter zunächst mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sein Handy und sein Geld auszuhändigen. Im weiteren Verlauf soll, so die Polizei, einer der Täter auch einen Schlagstock benutzt haben. Anschließend flüchteten die Täter mit Geld des Opfers von dem Bahnsteig in Richtung Beethovenstraße.

Die Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und hellblonde kurze Haare. Er trug eine schwarze Bomberjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Umhängetasche und eine schwarze Coronaschutzmaske.

Der zweite Täter ist auch zwischen 20 und 25 Jahre und ebenso etwa 1,85 Meter groß und auch von schlanker Statur. Allerdings hatte schwarze kurze Haare, trug aber ansonsten auch schwarze Kleidung: schwarze Jacke, schwarzer Hoodie, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

