Gladbeck: Jugendliche können im Camp neue Talente entdecken

Direkt an der Stadtgrenze zu Gladbeck, auf dem Campus der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, können Jugendliche bei einem Sommerferien-Projekt ihre Fähigkeiten entdecken und entfalten. Zum TalentCamp Ruhr sind auch Jugendliche aus Gladbeck eingeladen. Jungen und Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren können an Ausflügen sowie an vier verschiedenen Workshops teilnehmen.

Es gibt ein Programm mit Musik-Sessions, Beach-Volleyball, Wasserski und vielem mehr – und zwar vom 1. bis zum 10. Juli. Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung sind kostenlos. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort für einen der 40 Teilnehmerplätze bewerben. Der Bewerbungszeitraum läuft bis einschließlich Sonntag, 31. Mai.

Es stehen Workshops zu verschiedenen Themenschwerpunkten an

Im „Haus Heege“ auf dem Campus der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen geht es in den Workshops etwa ums Upcycling, also darum, ausrangierte Gegenstände nicht wegzuwerfen, sondern aufzupeppen oder etwas Neues aus ihnen zu kreieren. Ein weiterer Workshop beschäftigt sich mit Fast oder Slow Food – vegane Menüs oder doch lieber Bratwürste vom Grill? In diesem Workshop stehen die Kochkünste und Geschmäcker der Jugendlichen im Mittelpunkt.

Gladbeck Bewerbungsunterlagen gibt es online Wer am TalentCamp Ruhr 2020 teilnehmen möchte, braucht keine herausragenden Noten. Die Empfehlung eines Lehrers, Trainers oder einer anderen Person – Familienmitglieder sind ausgeschlossen – ist jedoch notwendig. Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen samt Empfehlungsformular gibt es unter www.talentcampruhr.de.

Um Urban Gardening, Vertical Farming und Nachhaltigkeit geht es in einem weiteren Schwerpunkt, und dabei um die Frage, wie das Ruhrgebiet noch grüner werden kann. Geschichten erzählen mit dem Einsatz der eigenen Stimme, vielen Geräuschen und Musik können die Jugendlichen bei „Pott Sounds“. In diesem Workshop werden Schüler zu Sound-Regisseuren.

Es gibt ein Treffen mit Leichtathletik-Star und Paralympics-Sieger David Behre

Ein sportlicher Höhepunkt ist das Treffen mit Leichtathletik-Star und Paralympics-Sieger David Behre, der den Teilnehmer des TalentCamps Ruhr schon im vergangenen Jahr ein Motivationstrainer war. Im Bochumer Olympiastützpunkt der TV Wattenscheid 01 gibt er den Teenagern eine private Trainingsstunde auf der Tartanbahn – kurz vor seiner Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio. Der Ausnahme-Sportler wird von der Deutschen BP Stiftung unterstützt.

Zum Abschluss präsentieren die Teilnehmer in der Arena auf Schalke die Ergebnisse aus ihren Workshops vor Verwandten, Freunden und Förderern des TalentCamps Ruhr. Die TalentMetropole Ruhr hält den Kontakt mit den Jugendlichen und fördert sie bei anschließenden Alumni-Treffen in Richtung Ausbildung oder Studium, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt 40 Schüler können an dem Camp im Juli teilnehmen.