Gladbeck: Jugendliche aus Gelsenkirchen beim Klauen erwischt

Jugendliche sind am Samstag beim Klauen in einem Drogeriemarkt in Gladbeck aufgefallen. Zwei wurden später in Gelsenkirchen festgenommen.

Gladbeck. Jugendliche sind beim Klauen in einem Drogeriemarkt aufgefallen. Ein Vater und sein 13-jähriger Sohn nahmen die Verfolgung der Flüchtenden auf.

Zwei Jugendliche aus Gelsenkirchen - 16 und 17 Jahre alt -, sind am Samstagnachmittag festgenommen worden, nachdem sie beim Klauen in einem Drogeriemarkt auf der Hochstraße in Gladbeck erwischt wurden.

Laut Polizei waren sie beim Stehlen von Waren aufgefallen. Die Tat passierte gegen 14.30 Uhr. Einer der Tatverdächtigen konnte beim Weglaufen von einem 13-jährigen Jungen und seinem 42-jährigen Vater aus Gladbeck verfolgt werden. Als der 13-Jährige den Tatverdächtigen festhalten wollte, schlug dieser um sich, so dass der mutmaßliche Dieb flüchten konnte. Seine Beute ließ er dabei fallen.

Die Zeugen konnten noch sehen, wie der Jugendliche mit mutmaßlichen Komplizen in einen Bus einstieg und Richtung Gelsenkirchen wegfuhr. In Gelsenkirchen nahm die Polizei dann schließlich den Tatverdächtigen (16) und einen 17-jährigen Gelsenkirchener fest. Die Ermittlungen der Kripo dauern noch an. Nach möglichen Komplizen wird noch gesucht.