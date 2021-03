Gladbeck: Jobcenter zahlt die Leistungen für April eher aus

Gladbeck. Härtefälle sollen so über die Osterfeiertage vermieden werden. Die Sozialhilfe soll Gladbecker so schnell wie möglich überwiesen werden.

Das Jobcenter Kreis Recklinghausen wird die Auszahlung der SGB II-Leistungen für den Monat April vorziehen und die Beträge jetzt so schnell wie möglich den Leistungsberechtigten auch in Gladbeck überweisen. Hintergrund sind die diesjährige Lage der Osterfeiertage, die aktuelle Pandemie-Situation und öffentliche Kritik.

„Bei den Bürgerinnen und Bürgern, die auf die Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, ist das Portemonnaie am Monatsende leer und der nächste Einkauf nötig“, sagt Landrat Bodo Klimpel. „Mit der üblichen Auszahlung zum Monatsende könnte es in diesem Jahr durch die Lage der Osterfeiertage und pandemiebedingte Einschränkungen zu der Situation kommen, dass Familien die notwendigen Einkäufe unter hohem Druck auf den Lebensmitteleinzelhandel nur am Gründonnerstag oder Karsamstag erledigen können. Das wollen wir vermeiden.“

Das Geld soll Anfang kommender Woche überwiesen werden

Das Jobcenter Kreis Recklinghausen hat daher kurzfristig entschieden, in dieser Situation den Auszahlungstermin einmalig so weit wie noch möglich vorzuziehen. Das Geld soll Anfang der kommenden Woche auf den Konten sein. „Damit haben wir so viel Zeit gewonnen, dass die nötigen Oster-Einkäufe auch Anfang kommender Woche sicher erledigt werden können“, so Landrat Bodo Klimpel.