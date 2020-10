Die Bootssaison 2020 am Wasserschloss Wittringen neigt sich dem Ende zu.

Freizeit Gladbeck: In Wittringen endet die Bootssaison der Caritas

Gladbeck. In Gladbeck läuft der Countdown für die Bootssaison 2020. Der Verleih der Caritas am Wasserschloss Wittringen geht in die Winterpause.

Der Herbst kommt und somit für den Caritasverband Gladbeck auch die Zeit, die Boote aus dem Wasser zu holen. Der Verleih am Wasserschloss Wittringen wird zum letzen Mal im Jahr 2020 am Wochenende 10./11. Oktober öffnen.

„Wir blicken auf eine positive Saison zurück, die in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie erst zu Beginn der Sommerferien, aber zugleich mit einem erweiterten Angebot gestartet ist“, bilanziert die Caritas. Während der Sommerferien konnten Freizeitkapitäne bereits von donnerstags bis sonntags in Ruder- und Tretbooten aufs Wasser.

Die Anbieter: „Auch unter den bestehenden Hygienevorschriften haben alle Beteiligten und insbesondere unsere Beschäftigten ihre Aufgaben hervorragend gemeistert. Beim Bootsverleih finden unsere Beschäftigten einen sogenannten dezentralen Arbeitsplatz – fernab der Werkstatträumlichkeiten.“

Das Gesamtziel solcher „Außenarbeitsplätze“ sei,, dass die Beschäftigten an eine Situation herangeführt werden, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt ähnelt. In den kommenden Wochen wird das Caritas-Team die Boote für die kommenden Monate winterfest machen.

Es gibt also am Wochenende die letzte Chance im Jahr 2020, eine Bootstour in Wittringen zu unternehmen.