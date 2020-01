Gladbeck. Das Auskunftsunternehmen Creditreform hat die Bonität der Menschen im Ruhrgebiet ermittelt. In Gladbeck ist ein Süd-Nord-Gefälle zu beobachten.

Gladbeck: Immer mehr Privatpersonen haben Schulden

Mehr Menschen in Gladbeck sind insgesamt verschuldet, das ist das Ergebnis des jetzt mit Rückblick auf das Jahr 2019 erstellten Schuldner-Atlas für das Ruhrgebiet.

Unterteilt werden die Stadtgebiete für die Erhebung nach Postleitzahlen. Demnach sieht es im Gladbecker Nord-Westen etwas besser aus als im übrigen Stadtgebiet. In den Stadtteilen Alt-Rentfort, Rentfort-Nord, Schultendorf und Zweckel (Postleitzahl 45966) sind 10,77 Prozent der Einwohner verschuldet. Damit ist die Quote im Vergleich zum Vorjahr etwas, um 0,2 Prozent, angestiegen.

Im Stadtsüden ist mehr als jeder Sechste verschuldet

In Ellinghorst, Stadtmitte und Mitte-Ost (PLZ 45964) liegt die Schuldnerquote höher, bei 14,35 Prozent. Sie ist im Vergleich zu 2018 aber etwas (- 0,26 Prozent) gesunken. Die meisten Gladbecker, mehr als jeder Sechste, sind im Stadtsüden verschuldet. In Butendorf, Brauck und Rosenhügel (PLZ 45968) ist die Schuldnerquote mit 15,22 Prozent auch am stärksten, um 0,4 Prozent, angestiegen.

Die ruhrgebietsweite Schuldnerquote beträgt 14,30 Prozent und ist seit dem vergangenen Jahr um 0,11 Prozentpunkte angestiegen.