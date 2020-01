Die Komödie „Die Goldfische" ist am Freitag in Gladbeck im Kommunalen Kino zu sehen.

Gladbeck. Das Kommunale Kino in Gladbeck zeigt Freitag den Film „Die Goldfische“. Es geht um einen Banker, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist.

Gladbeck: Im Koki läuft die Komödie „Die Goldfische“

Das Kommunale Kino der VHS zeigt am Freitag, 24. Januar, um 18 und 20 Uhr im Studio der Stadtbücherei die Komödie „Die Goldfische“: Oliver (Tom Schilling) ist Banker und führt ein Leben auf der Überholspur, bis er mit 230 Stundenkilometer einen selbstverschuldeten Unfall auf der Autobahn baut.

Als er im Krankenhaus aufwacht, sieht er sich mit einer verheerenden Diagnose konfrontiert: Querschnittslähmung. Eigentlich ist nun ein monatelanger Reha-Aufenthalt geplant, doch Oliver fällt schon bald die Decke auf den Kopf, und so landet er schließlich in einer Behinderten-WG mit dem Namen „Die Goldfische“. Schnell reift in Oliver ein Plan: Er will mit der Gruppe als Tarnung eine Reise in die Schweiz unternehmen, wo er einen Haufen Schwarzgeld gebunkert hat . . .

Regie: Alireza Golafshan, Deutschland 2019, 112 Min., ab 12 Jahre