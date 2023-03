Gladbeck: Hubschraubereinsatz wegen zertrümmerter Scheiben?

Gladbeck. In über hundert Fällen zertrümmerten Unbekannte Glasscheiben in Gladbeck. Der Hubschrauber über der Stadt könnte mir dem Fall zusammenhängen.

Es gibt erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen, der die vielen Auto- und Fensterscheiben in Gladbeck zerstört haben könnte. Mittlerweile sind über hundert Fälle bekannt, vor allem in den Stadtteilen Mitte und Zweckel.

In einem Fall wurde die Fensterscheibe eines Hauses auf der Allkampstraße eingeworfen, Zeugen sahen einen mutmaßlichen Täter davonlaufen. Demnach war er ungefähr 16 Jahre alt, schlank, trug eine leichten Schnäuzer, eine Bomberjacke mit einem Aufnäher auf dem Ärmel und eine dunkle Mütze oder Kapuze. Wer am Sonntag, 12. März, gegen 22.22 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0800 23 61 11 1 zu melden.

Lesen Sie auch:

Was viele Gladbecker ohnehin vermutet hatten, überprüft nun auch die Polizei. „Aufgrund der Auffälligkeiten“ untersuche die Kripo nun, ob Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen bestehen. Die Ermittler weisen aber vorsorglich darauf hin, dass dieser Zusammenhang bisher weder bewiesen noch widerlegt ist.

Der Hubschrauber, der in Gladbeck wegen Schüssen aus einem fahrenden Auto im Einsatz war, könnte mit den Vorfällen zu tun haben. Die Polizei prüft die Zusammenhänge. Neben den Vorfällen in Gladbeck und Kirchhellen am vergangenen Wochenende wurden im Laufe der Woche auch Taten in Marl und Dorsten bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck