Gladbeck: Hotelpreise verdreifachen sich zur Fußball-EM

Auch in der Veltins-Arena auf Schalke finden im Sommer EM-Spiele statt (Symbolbild). Das treibt die Hotelpreise auch in Gladbeck in die Höhe.

Gladbeck Die Europameisterschaft im Sommer lockt viele Besucher ins Ruhrgebiet. Das kommt auch der Gladbecker Hotelbranche zugute.

Mitte Juni beginnt die 17. Fußball-Europameisterschaft. In zehn deutschen Stadien wird gespielt, davon liegen allein vier in NRW. In Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen können Fans ihre Lieblingsmannschaften spielen sehen. Dieses Riesenevent bedeutet nicht nur für die Stadien und Städte, sondern auch für die Umgebung hohe Gästezahlen, aber auch höhere Preise fürs Zimmer. Die Gladbecker Hotels sind ohnehin oft ausgebucht, wenn auf Schalke gespielt wird. Aber bislang scheinen die Zimmerpreise nicht so durch die Decke zu gehen, wie beim Auftritt von Taylor Swift auf Schalke.

Mit vier Partien, Serbien gegen England, Spanien gegen Italien, dem Spiel Portugal gegen einen Playoff-Sieger und dem Achtelfinale, gibt es für ausländische wie heimische Fans gute Gründe, sich schon mal ein Ticket und Hotelzimmer zu sichern.

Gladbecker Hotel Jammerkrug 30 Minuten nach Auslosung schon ausgebucht

In dem kleinen Hotel und Restaurant Jammerkrug sind bereits alle Zimmer ausgebucht. „Es waren keine dreißig Minuten seit der Auslosung der Partien vergangen, da waren wir bereits komplett ausgebucht“, meint Jovan Gajic vom Jammerkrug. Die Hotelbranche in Gladbeck sei ohnehin von bescheidener Größe und die wenigen verfügbaren Zimmer bei Spielen und Events auf Schalke schnell vergriffen. Doch die Europameisterschaft sei nochmal eine Besonderheit.

Zur Fußball-EM sind im Hotel Jammerkrug in Gladbeck schon alle Zimmer ausgebucht, sagt Gastronom Jovan Gajic. Foto: Thomas Schmidtke / Gladbeck

Dass viele Hotels die Zimmerpreise an Eventterminen in astronomische Höhen treiben, sei für den erfahrenen Gastronomen keine Neuigkeit. „Wir haben unsere Preise lediglich um fünfzehn Prozent erhöht und liegen damit klar unter dem Durchschnitt. Viele Hotels nutzen die Tatsache aus, dass sich die Besucher der Fußballpartien die wenigen verfügbaren Zimmer gegenseitig wegnehmen. Sie überbieten sich dabei und sind auch bereit, für ein solch einmaliges Event viel Geld auszugeben“, so Gajic.

Tatsächlich zeigen die Angebote Gladbecker Hotels auf Buchungsplattformen ein flächendeckend einheitliches Muster. An den Terminen zu Serbien gegen England am 16. Juni, Spanien gegen Italien am 20. Juni oder dem Spiel mit portugiesischer Beteilung am 26. Juni werden dieselben Zimmer für den doppelten bis dreifachen Preis angeboten.

Über 500 Euro pro Nacht für ein Standard-Doppelzimmer

Online werden beispielsweise Doppelzimmer im Hotel Linda an der Bottroper Straße für 120 Euro die Nacht angeboten. Zu Spielterminen wie dem 26. Juni können Gäste die wenigen noch verbliebenen Zimmer für circa 280 Euro die Nacht buchen. Im Haus Kleimann-Reuer bezahlen Gäste während EM-Spielen in Gelsenkirchen mehr als das Dreifache des regulären Preises. Das Doppelzimmer bewegt sich da zwischen 330 und 450 Euro die Nacht, regulär liegt es bei 110 Euro pro Nacht.

Das Hotel Van der Valk bietet seine Doppelzimmer im Juni für 450 bis 530 Euro die Nacht an. Regulär liegen die Doppelzimmer je nach Ausstattung und Lage bei 100 bis 130 Euro die Nacht. „Wie die Zimmer online bepreist werden, hängt von der Nachfrage und den Seitenaufrufen ab. Ein Programm legt nach einer vorgegebenen Formel anschließend die Preise fest“, erklärt ein Mitarbeiter des Hotels.

Das Hotel Van der Valk bietet seine Doppelzimmer zur EM für 450 bis 530 Euro die Nacht an. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Für die Partie Serbien gegen England seien schon fast alle Zimmer vergeben worden, wohingegen für die Partie Spanien gegen Italien vier Tag später noch bedeutend mehr freie Zimmer zur Verfügung stünden. „Zudem sind auch Nachfragen zu den Nächten der EM-Partien in Dortmund sehr hoch“, so der Rezeptionist, der nicht namentlich erwähnt werden möchte. Das liege wohl daran, dass im direkten Umfeld des Signal-Iduna-Parks die Zimmerpreise bedeutend höher seien.

Bei 350 Euro pro Nacht bucht kaum noch jemand

Die enorm hohen Zimmerpreise fänden ab einem gewissen Punkt aber nur noch selten Akzeptanz bei den Fans. „Empirisch lässt sich beobachten, dass ab etwa 350 Euro pro Nacht die Zimmer nicht mehr verkauft werden“, so der Mitarbeiter. Dann würden Gäste darauf spekulieren, kurzfristig noch einen Schnapper zu landen. Um Mehrfachbuchungen entgegenzuwirken, habe das Gladbecker Van der Valk besondere Konditionen für große Events. Eventuell bestünde das Hotel auf Vorkasse oder Anzahlungen. Auch die Stornierungsfrist werde zur EM auf einen Monat im Voraus vergrößert.

