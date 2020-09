Gladbeck: Hoher Schaden bei Brand nahe Christuskirche

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem Brand an der Mittelstraße gerufen.

Gladbeck. Die Feuerwehr löschte einen Brand am Verwaltungsgebäude der evangelischen Kirche. Es wird ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich befürchtet.

Am Verwaltungsgebäude der evangelischen Kirche an der Mittelstraße in Gladbeck hat es am frühen Sonntagnachmittag gebrannt. Zeugen bemerkten gegen 14.40 Uhr Feuer bzw. Rauch und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen brannte zuerst eine Mülltonne hinter dem Gebäude, danach eine Gartenlaube hinter dem Haus der evangelischen Kirche an der Humboldtstraße.

Durch das Feuer wurden auch eine zweite Gartenlaube, in der Materialien aus dem ehemaligen Kindergarten in der Christuskirche gelagert waren, sowie zwei weitere Mülltonnen, der Gartenzaun, Teile der Gebäudefassade und ein in der Nähe geparktes Auto eines kirchlichen Mitarbeiters beschädigt. Der Schaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht einen blonden und einen dunkelhaarigen Jungen

Nach jetzigem Stand geht die Polizei von Brandstiftung aus, denn die Zeugen konnten zwei Kinder erkennen, die vom Tatort in Richtung Innenstadt wegliefen. Die beiden Jungen werden wie folgt beschrieben: Sie sind etwa elf bis zwölf Jahr alt, einer soll blond, der andere dunkelhaarig sein. Der Blonde trug ein weißes T-Shirt (vermutlich der Marke Puma) und hatte eine Umhängetasche bei sich. Der dunkelhaarige Junge hatte ein dunkles Kapuzenshirt (Hoodie) an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Jungen geben können oder am frühen Sonntagnachmittag (andere) verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111.

