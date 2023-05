Gladbeck: Hier bekommen Über-60-Jährige Infos zur Gesundheit

Gladbeck. Welche Rechte haben Verbraucher beim Arzt? Wie wählen sie Medikamente aus? Wo sich Senioren aus Gladbeck zum Thema Gesundheit informieren können.

Gladbecker ab 60 Jahren können sich bald über verschiedene Punkte zum Thema Gesundheit informieren, und zwar beim „Verbraucherforum 60+“ am 14. Juni (Mittwoch).

Der Seniorenbeirat der Stadt will mit weiteren Experten zum Beispiel erklären, welche Rechte Verbraucher beim Arzt oder im Krankenhaus haben, wie sich vor allem ältere Menschen bei Hitze verhalten sollen, und was es bei der 24-Stunden-Pflege eines Angehörigen zu beachten gibt.

Außerdem diskutieren die Teilnehmer der Infoveranstaltung darüber, wie Senioren mit selbst zu bezahlenden Gesundheitsleistungen sinnvoll umgehen sollen, wie sie deren Qualität und Preis abwägen und wie sie ihre Medikamente und deren Bezugsquelle auswählen können.

„Verbraucherforum 60+“: Alle Infos zur Anmeldung

Das „Verbraucherforum 60+“ findet am 14. Juni in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr im Fritz-Lange-Haus an der Friedrichstraße 7 statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessierte können sich direkt beim Fritz-Lange-Haus oder beim Seniorenbeirat anmelden – telefonisch unter 02043 99 27 75 oder per E-Mail an seniorenbeirat@stadt-gladbeck.de.

