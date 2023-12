Gladbeck: Heiligabend müssen Senioren nicht allein sein

Gladbeck Die Seniorenberatung veranstaltet eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende. Die Veranstaltung ist kostenlos, sodass alle mitfeiern können.

Die Seniorenberatung veranstaltet eine Weihnachtsfeier für alleinstehende Seniorinnen und Senioren. Die Verantwortlichen freuen sich, auch in diesem Jahr wieder an Heiligabend, 24. Dezember, Alleinstehende ins Fritz-Lange-Haus einladen zu können. Dank des Stärkungspakts NRW ist die Veranstaltung kostenlos. Sie beginnt um 15 Uhr im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7. Der Einlass ist bereits um 14 Uhr.

Die städtische Seniorenberatung wird unterstützt vom Seniorenbeirat und möchte mit der Feier ein Zeichen setzen und zeigen, dass in Gladbeck niemand an Heiligabend allein sein muss, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung biete die Möglichkeit, gemeinsam das Weihnachtsfest zu begehen und die besinnliche Zeit zu genießen.

Gladbecker Senioren bekommen ein Weihnachtsessen serviert

In festlicher Atmosphäre wird traditionelles Weihnachtsessen serviert, Jürgen Sartorius und die Bläser der Musikschule sorgen für musikalische Unterhaltung und auch die Kinder der Tanzgruppe „Sonnenstrahlen“ werden wieder auftreten und ihr Können präsentieren.

Interessierte Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen, sich bis Mittwoch, 20. Dezember, für die Feier im Fritz-Lange-Haus oder unter der Telefonnummer 02043/99-2775 anzumelden. Die Öffnungszeiten sind: Mo. bis Fr. von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Mo. bis Do. von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

