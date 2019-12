Gladbeck: Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden

Die Gladbecker Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden und ziehen am letzten Adventswochenende eine positive Bilanz. Vor allem Stammkunden und diejenigen, die bewusst den lokalen Handel unterstützen wollen, kommen zum Weihnachtsshopping in die Innenstadt.

Dort trifft man kurz vor Weihnachten selten gestresste Menschen: Dank guter Vorbereitung stimmen sich die meisten Gladbecker schon jetzt auf ruhige und stressfreie Feiertage ein. Am letzten Samstag vor Weihnachten strömen viele noch einmal in die Einkaufsstraßen, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen – entsprechend gut besucht ist die Innenstadt.

Ohne Hektik erledigen die Gladbecker am Samstag die letzten Weihnachtseinkäufe und stehen auch zum ein oder anderen Plausch beisammen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Viele Gladbecker legen Wert auf persönliche Beratung

„Die Gladbecker Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden“, berichtet Matthias Alt, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, und ergänzt: „Viele Menschen legen immer noch Wert auf Beratung und persönlichen Service, den sie hier bei uns bekommen.“ So gebe es in Gladbeck zwar nicht mehr die hohe Kundenfrequenz wie früher, dafür aber ein großes Stammkundenpotenzial und eine besondere Nähe zu den Kunden. Klassische Weihnachtsgeschenke, wie zum Beispiel Bücher, kauften die Gladbecker etwa in der Humboldt-Buchhandlung ein.

Gladbeck Zimtsternfest als Besuchermagnet Auch das Zimtsternfest, das die Adventszeit einläutet und sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Feste der Werbegemeinschaft entwickelt hat, lockt viele Menschen an und lädt vor allem zum Beisammensein ein, erläutert Matthias Alt, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Auch auf kulinarischer Seite gibt es eine positive Bilanz. „Wir haben zwar wetterbedingte Schwankungen, aber auf Events wie das Zimtsternfest kann man sich verlassen“, bestätigt Frank Ahrend, Betreiber des Glühweinstands auf der Hochstraße.

„Wie jedes Jahr werden wieder viele schöne Bücher verschenkt“, fasst Geschäftsführer Bernhard Söthe zusammen und zieht ebenfalls eine positive Bilanz des Weihnachtsgeschäfts. Einige Kunden, wie etwa Adelinde Stiller, decken sich nach ausführlicher Beratung der Buchhändler gleich mit Geschenken für die ganze Familie ein. Neben Kinderbüchern seien in diesem Jahr vor allem Sachbücher angesagt. „Vielleicht liegt das an der krisenhaften Zeit momentan, in der sich viele Leute informieren möchten“, spekuliert Söthe, dessen Kunden neben einer Beratung die Unterstützung des lokalen Handels wertschätzen.

„Wir beobachten, dass einige Leute, die sonst etwa online eingekauft haben, wieder bewusst zurückkommen und so die lokalen Händler unterstützen wollen“, so Söthe weiter und gibt zu bedenken, dass man sich nicht über leere Innenstädte beschweren und gleichzeitig nur online kaufen könne.

Janina Bunzel und Robin Balling suchen am Samstag nur noch ein paar letzte Kleinigkeiten für das Fest. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die letzten Besorgungen machen viele in der heimischen Innenstadt

In der Innenstadt scheinen die Menschen dieses Prinzip verstanden zu haben: Buchhandlungen, Parfümerien, Dekoläden - die letzten Besorgungen machen die Gladbecker im heimischen Stadtzentrum. Dabei kommt auch das Zwischenmenschliche nicht zu kurz. Statt gestresster Menschen, die vom einen in den anderen Laden hetzen, stehen auf der Hochstraße immer wieder kleine Grüppchen zusammen, Bekannte, die sich schöne Feiertage wünschen oder Freunde, die gemeinsam für eine Bratwurst anstehen.

„Die großen Einkäufe sind alle erledigt, jetzt kommen nur noch Kleinigkeiten dazu. Wir lassen uns nicht stressen, sondern genießen die Weihnachtszeit“, sagt Petra Fabritz, die mit ihrer Familie und den Nachbarn in der Stadt unterwegs ist. „Weihnachten und Stress passt nicht zusammen“, stimmt auch Kevin Kalla zu, der mit seiner Familie auf eine gute Vorbereitung setzt. Man wisse ja schließlich schon vorher, dass Weihnachten kommt und mit einer guten Planung lasse man sich auch durch den vorweihnachtlichen Trubel nicht aus der Ruhe bringen, erklärt der Gladbecker.

In die Reihe derer, die sich vom Weihnachtsstress nicht anstecken lassen und den Samstag auch zum Bummeln nutzen, reihen sich auch Janina Bunzel und Robin Balling ein, die noch ein paar Kleinigkeiten als Draufgabe suchen. „Zur Not bleibt ja noch der Montag zum Einkaufen“, scherzt das Paar.