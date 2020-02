Gladbeck: Gruppe „Naadirah“ lädt zu zwei Tanzabenden ein

„Sternenzauber“ heißt die Veranstaltung, die am 20. und 21. März über die Bühne geht. Erlös geht an Flüchtlingsarbeit der evangelischen Kirche.

„Tanzen verbindet“, ist Pfarrerin (im Ruhestand) Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup überzeugt, und genau dieses Leitmotiv soll die sechste Auflage der orientalischen Tanzveranstaltung „Sternenzauber, Tänze und Fantasien“ begleiten.

Nach drei Jahren Pause findet der „Sternenzauber“ nun wieder statt

Eigentlich habe man 2017 aufhören wollen, erzählen die vier Organisatorinnen, nachdem es den traditionellen und überaus passenden Ort, das Dietrich-Bonhoeffer-Haus mit seiner großen Bühne, nicht mehr gibt.

Das Organisatorinnen-Team der Sternenzauber-Abende bei einer Vorbesprechung: Annemarie Suryahadi, Monika Thiel, Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup und Monika Claus (v.li.). Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Dann sind aber viele Fans des orientalischen Tanzes auf uns zugekommen“, so Tanzlehrerin Monika Thiel, „weil sie gerne weitermachen wollten.“ So findet der Sternenzauber nach dreijähriger Pause und der erfolgreichen Suche nach einer entsprechenden Bühnen-Alternative – die Wahl fiel auf das Gemeindezentrum der Petruskirche – wieder statt.

„Naadirah“ bedeutet „kostbar“ – und genauso heißt die Tanzgruppe von Monika Thiel, in der zehn Frauen zwischen 30 und 63 Jahren aktiv sind. „Ein Jahr etwa braucht es, bis die Tänze einstudiert sind“, erklärt sie. Es solle ja nicht nur synchron ablaufen, sondern auch spielerisch leicht wirken: „Die Arbeit, die dahinter steckt, darf niemand sehen.“ Unterstützt wird das Ensemble von der orientalischen Meisterschaftstänzerin Tizia sowie dem persischen Ensemble von „Tabesche Aftab“.

Erstmals ist auch die Ballettabteilung der Musikschule mit von der Partie

Bei „Sonic Waves“ aus Braunschweig wird erstmalig ein Mann auf der Bühne stehen, und eine weitere Premiere feiert die Veranstaltung mit dem Auftritt der Ballettabteilung der Musikschule Gladbeck.

Eine „Traumreise“, getextet und moderiert von Annemarie Suryahadi und Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup, wird nicht nur mit viel Witz durch den Abend führen, sondern auch die kulturellen Hintergründe der unterschiedlichen Darbietungen erklären. Gespannt darf man auf die Bollywood Nummer von „Naadirah“ sein, soll es doch hier eine besondere Überraschung geben.

Das zweite Standbein, das eine Verbindung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft knüpfen soll, ist das Internationale Buffet der evangelischen Flüchtlingshilfe. „Beim letzten Mal haben mehr als zehn Nationalitäten für die Veranstaltung gekocht“, berichtet Monika Claus vom Flüchtlingsarbeitskreis. „Wir haben den Eindruck, dass die Geflüchteten etwas zurückgeben wollen“, meint Pfarrerin Hildebrandt-Junge-Wentrup. Das Speisenangebot beeindruckt jedes Mal durch seine kulinarische Vielfalt.

Am Freitag, 20.03., und Samstag, 21.03.2020, öffnet sich für den „Sternenzauber“ um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum der Petruskirche, Vehrenbergstraße 82, 45968 Gladbeck der Vorhang. Kartenvorverkauf (8 Euro Eintritt/6 Euro Buffet) in der Humboldt-Buchhandlung, Humboldtstraße 15. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck Mitte.