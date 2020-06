Gladbeck: Grüne wollen mit mehr Frauen in den neuen Rat

Gladbeck Die Grünen haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt und schicken mehr Frauen ins Rennen. Linke nominiert ihre Kreistags-Kandidaten.

„Der Rat muss weiblicher werden“, ist die klare Ansage der Grünen. Entsprechend nominierte die Partei auf ihrer Wahlversammlung für die anstehende Kommunalwahl im September mehr weibliche Direktkandidaten in den Stimmbezirken - die Hälfte der Kandidaturen ging an Frauen.

„Die Geschlechterverteilung der Bürger sollte auch im Rat repräsentiert werden", machte Simone Steffens eingangs auf dem Parteitag im Gemeinschaftshaus der evangelischen Kirche in Rentfort-Nord deutlich. Die 51-jährige Sozialpädagogin und Mutter zweier Söhne tritt für die Grünen als Spitzenkandidatin an und bewirbt sich für das Amt der Bürgermeisterin. Als Vorsitzende führt sie derzeit die dreiköpfige Ratsfraktion an, in der bereits zwei Ratsfrauen vertreten sind. Im aktuellen Rat seien gerade mal elf Frauen vertreten, kritisiert Steffens. Das sei ein Anteil von nur 23 Prozent.

Die Grünen haben ihre Kandidatenliste streng quotiert

Sowohl die Reserveliste, als auch die Direktwahlkreise wurden bei den Grünen streng quotiert: Mindestens zur Hälfte sind die Plätze mit Frauen besetzt. Folgende Kandidaten und Kandidatinnen wurden von den Mitgliedern gewählt:

Simone Steffens, Bernd Borgwerth, Andreas Rullmann, Franz Wegener, Thomas Weijers, Elke Marita Stuckel-Lotz, Matthias Winkler, Erika Grün, Dietmar Chudaska, Jan Kulczak, Georg Laacks, Nick Steinbrich, Paulina Schneider, Stephanie Rullmann, Rainer Rogowski, Peter Kleimann, Dr. Constanze Chudaska, Jennifer Götte, Ninja Lenz, Petra Rehnert-Laacks, Monika Rullmann und Lisa Engineer.

Olaf Jung steht bei den Linken auf der Reserveliste für den Kreistag

Unterdessen hat die Linke im Kreis ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 13. September nominiert. In Gladbeck treten in den vier Direktwahlbezirken zum Kreistag Philipp Euler, Rüdiger Jurkosek, Andreas Martin und Andreas Hoffmann an. Olaf Jung, der Linke-Ratsfraktionschef in Gladbeck, kam als einziger Gladbecker auf Platz sechs der Reserveliste, die von Rolf Kohn aus Recklinghausen angeführt wird. Bei der letzten Wahl 2014 errang die Linke vier Mandate im 36-köpfigen Kreistag über ihre Reserveliste.