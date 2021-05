Einer der letzten Pflanzentauschmärkte, noch vor der Corona-Pandemie, fand am Quälingteich in Rentfort-Nord statt.

Aktion Gladbeck goes green: Stadt bittet zum Pflanzentauschmarkt

Gladbeck. Pflanzenfreunde können am 29. Mai in Gladbeck am Stadtteilbüro Mitte Gartenpflanzen aller Art tauschen. Die Tauschaktion ist komplett kostenlos.

Passend zum Programm „Gladbeck Goes Green“ bietet die Umweltabteilung der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro Mitte und dem ZBG wieder einen Pflanzentauschmarkt an. Wie jedes Jahr sollen verschiedene Pflanzen und Stauden zum Tauschen und Mitnehmenangeboten werden.

Der Markt wird dieses Jahr coronakonform eine kontaktlose Bring- und Abholaktion darstellen. Auf einem Tisch am im Eingangsbereich des Stadtteilbüros können mitgebrachte Pflanzen hingestellt werden und gegen andere Pflanzen getauscht werden. Wer keine Pflanzen zum Mitbringen hat, ist trotzdem gerne gesehen und geht ebenfalls nicht leer aus.

Der Vielfalt der Pflanzen ist keine Grenze gesetzt

Der dritte Gladbecker Pflanzentauschmarkt wird am 29. Mai von 9 bis 12 Uhr im Außenbereich des Stadtteilbüros an der Ecke Goethe-/Friedrichstraße stattfinden. Verschiedene Nutz- und Zierpflanzen für den eigenen Balkon und Garten werden zum Tauschen und Mitnehmen bereitgestellt. Hier sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt: Nutzpflanzen wie z.B. Tomaten, Gurken oder Paprika können z.B. mit dekorativen Stauden und Zwiebelgewächsen für den Garten getauscht oder kostenlos mitgenommen werden.

