Gladbeck: Gelsenkirchener bei Unfall leicht verletzt

Gladbeck. Bei einem Unfall mit drei Autos in Gladbeck wurde eine Person leicht verletzt. Betroffen war auch der Pkw eines dänischen Staatsbürgers.

Bei einem Auffahrunfall in Gladbeck wurde ein Mann leicht verletzt. Eine 25-Jährige aus Grevenbroich fuhr am Samstag, 15. Juli, um 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Essener Straße/B224 in Richtung Gladbeck, so die Polizei. Demnach fuhr sie einem 24 Jahre alten Gelsenkirchener hinten auf, dessen Auto wurde wiederum in den Pkw eines 37-jährigen Dänen geschoben.

Der Gelsenkirchener Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, der Rettungsdienst musste aber nicht ausrücken. Die Polizei schätzt den Sachschaden des Zusammenstoßes auf zirka 1550 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck