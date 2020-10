Gladbeck: Für Infekt-Patienten gibt es Samstagssprechstunden

Im Zuständigkeitsgebiet der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), in dem Gladbeck liegt, werden auch an Samstagen ausgewählte Arztpraxen zusätzliche Infekt-Sprechstunden anbieten.

Gladbeck. Ausgewählte Arztpraxen in Gladbeck und anderen Städten sind Anlaufstellen für Patienten mit klassischen Symptomen. Start: 10. Oktober.

Erkältung, Grippe – und das Coronavirus: Die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate dürften in diesem Jahr sowohl für die niedergelassenen Ärzte als auch für die Patienten zu einer besonderen Herausforderung werden. Damit die ambulante medizinische Versorgung auch in der ersten kalten Jahreszeit unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie gut funktioniert, hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), die auch für Gladbeck zuständig ist, ein Versorgungsmodell beschlossen: In den Praxen der niedergelassenen Ärzte werden nun auch an Samstagen ausgewählte Arztpraxen zusätzliche Infekt-Sprechstunden anbieten.

Auf diese Weise soll auch der ärztliche Bereitschaftsdienst am Wochenende unterstützt werden. „Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht genau abschätzen, wie sich die alljährliche Grippewelle, die aktuelle Corona-Pandemie und die Situation in den Vertragsarztpraxen in den kommenden Monaten entwickeln werden. Gerade deswegen ist es besonders wichtig, dass wir frühzeitig verschiedene Vorkehrungen treffen, damit die Patienten auch in der Pandemie wie gewohnt medizinisch versorgt werden können“, erläutert Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL.

Die zusätzlichen Infekt-Sprechstunden werden am 10. Oktober starten. Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich nach telefonischer Anmeldung an eine diensthabende Arztpraxis wenden. Die niedergelassenen Ärzte in Westfalen-Lippe haben laut Spelmeyer im ersten Halbjahr 2020 rund 208.000 Corona-Verdachtsfälle getestet und versorgt.

Gladbeck: Viele Arztpraxen haben sich zu Samstagssprechstunden bereit erklärt

In den zentralen Diagnose- und Behandlungszentren der KVWL wurden im ersten und zweiten Quartal rund 52.800 als Corona-Verdacht gekennzeichnete Fälle gesehen und untersucht. „Wir freuen uns sehr, dass eine Vielzahl der Praxen in Westfalen-Lippe ihre Bereitschaft erklärt hat, Infekt-Patienten auch an Samstagen zu behandeln“, ergänzt Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL.

„Wie viele Praxen in einer Region eine Samstagssprechstunde anbieten, wird entsprechend dem lokalen Bedarf gesteuert“, stellt Allgemeinmediziner Schrage klar. Thomas Müller, Vorstand der KVWL: „Wir sind wachsam und beobachten die Entwicklungen der Corona-Pandemie sehr genau.“ Sollte es nötig werden, „sind wir auch kurzfristig in der Lage, weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen“.

Für den 10. Oktober ist in Gladbeck die Praxis Dr. Nicola Konieczny, Horster Straße 410, 02043/33848 Anlaufstelle. Weitere Informationen: www.kvwl.de/coronavirus oder unter 116117.