Gladbeck: Feuerwehr päppelt Krähe an der Wache wieder auf

89 Einsätze zählte die Feuerwehr am Wochenende in Gladbeck.

Gladbeck. Die Wehr befreite das Tier aus einer Notlage. Es kam am Wochenende auch zu zwei kleinen Bränden, unter anderem brannte eine Waschmaschine.

Die Feuerwehr zählte am Wochenende 89 Einsätze, darunter 50 Notfalleinsätze. Brandeinsätze gab es zwei: An der Breukerstraße brannte eine große Mülltonne, die die Feuerwehr „mit Wasser“ löschte. Zur Händelstraße wurde sie gerufen, weil dort in einem Keller ein Brand ausgebrochen war.

Die Feuerwehrleute fanden eine brennende Waschmaschine, die ein Angriffstrupp, so heißt es in einer Mitteilung, per Wasser aus einem C-Hohlstrahlrohr löschte. Viermal wurde die Wehr zu Hilfeleistungen gerufen, u.a. befreite sie an der Sandstraße einen Hund aus einer Notlage.

Die Krähe an der Breddestraße war flugunfähig

Von der Breddestraße nahmen die Feuerwehrleute eine flugunfähige Krähe mit zur Wache. Nach kurzer Erholungspause konnte die Krähe ihren Flug fortsetzen. Und auch das gab es: An der Beethovenstraße lief aus einem geplatzten Wasserschlauch unkontrolliert Wasser heraus. „Das Wasser wurde von der Feuerwehr an der Zapfstelle abgedreht“, heißt es dazu im Einsatzprotokoll.