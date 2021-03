Gladbeck: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Großer Einsatz, aber zum Glück nur ein kleiner Brand: Die Feuerwehr konnte einen Wohnungsbrand an der Klarastraße am Sonntagnachmittag schnell löschen.

Gladbeck. Großer Einsatz der Gladbecker Feuerwehr Sonntagnachmittag an der Klarastraße. Zum Glück war der Brand schnell gelöscht, niemand wurde verletzt.

Großer Einsatz der Feuerwehr am Sonntagnachmittag, die gegen 15.35 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Klarastraße in Gladbeck-Brauck gerufen wurde. 43 Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzugs Süd rückten aus – doch letztlich war Brand innerhalb von zehn Minuten gelöscht und niemand wurde verletzt. Es war schon der zweite Brandeinsatz der Wehr am Wochenende.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Klarastraße war eine Wohnung im Erdgeschoss des Sechsfamilienhauses allerdings sehr verraucht. Deshalb suchten Feuerwehrleute unter Atemschutz noch vor den Löscharbeiten die Wohnung nach Mietern ab – es fand sich aber niemand in der brennenden Wohnung, so die Feuerwehr.

Ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnungen wurde verhindert

Danach gingen die Feuerwehrleute zügig gegen den Brand vor, der schnell gelöscht war. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen konnte durch das rasche Vorgehen verhindert werden, teilte die Feuerwehr mit. Auch ein Notarzt aus Gelsenkirchen war vorsichtshalber zur Brandstelle gekommen.

Die Ursache des Brandes ist zunächst noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar, die weiteren Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und im Anschluss wieder freigegeben.