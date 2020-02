Gladbeck: Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer

In Gladbeck hat ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Gladbeck. In der Nacht zu Montag hat in Gladbeck auf der Tunnelstraße ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

In der Nacht zu Montag, gegen 1.50 Uhr, hat auf der Tunnelstraße ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0800/2361111.