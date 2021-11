Gladbeck: Feuerwehr lobt Hausbewohner nach Brand in Wohnung

Gladbeck. Ein Rauchmelder hat am späten Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck die Bewohner alarmiert. Alle reagierten, lobt die Feuerwehr.

Ein laut piepender Rauchmelder hat in der Nacht zu Donnerstag Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gladbeck alarmiert. Sie evakuierten selbstständig das Wohnhaus, berichtete am Donnerstagmorgen die Feuerwehr. Tatsächlich brannte etwas in einer der Wohnungen.

Gegen 23 Uhr war die Feuerwehr zur Feldhauser Straße alarmiert worden. Als die ersten Retter eintrafen, standen die Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses bereits vor dem Gebäude und teilten mit, dass niemand mehr im Haus sei, berichtete die Feuerwehr kurz nach dem Einsatz.

Feuerwehreinsatz an der Feldhauser Straße: Zeitungspapier brannte in Wohnung

Kurz darauf stellte sich heraus, dass in der Küche einer der Wohnungen etwas Zeitungspapier in Brand geraten waren, teilte die Feuerwehr mit; „Die Retter konnten schnell Entwarnung geben.“ Wohnung und Treppenhaus wurden durch die Feuerwehr gelüftet.

Warum das Papier Feuer fing, muss die Polizei untersuchen, berichtet die Feuerwehr. Für die Retter war der Einsatz nach einer halben Stunden schon beendet. Die Bewohner konnten anschließend wieder in die Wohnungen zurück.

Feuerwehr lobt die Hausbewohner

„Die Feuerwehr Gladbeck möchte an dieser Stelle das richtige und umsichtige Handeln aller Hausbewohner loben. Alle haben das Alarmieren des Rauchmelders richtig gedeutet und sich entsprechend verhalten“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Die Retter waren mit Einheiten der Hauptwache, dem Löschzug Nord, einem Fahrzeug des Löschzugs Süd und drei Rettungswagen ausgerückt. (dae)

