Gladbeck: Feuerwehr kappt Baum nach Sturmschäden

Einsatz in luftiger Höhe: An der Schultenstraße musste die Feuerwehr am Samstag an einem Baum Sturmschäden beseitigen.

Gladbeck. Der Stamm des Baumes war nach heftigen Böen geborsten. Die Feuerwehr war auch bei einem Unfall auf der A2. Und zur Steinstraße wurde sie gerufen.

Die Feuerwehr ist am Wochenende zu einer Reihe von Einsätzen ausgerückt – unter anderem am Samstagnachmittag, um Sturmschäden an der Schultenstraße in Gladbeck zu beseitigen.

Dort war, vermutlich durch die heftigen Böen der Kaltfront, die über die Stadt zog, der Stamm eines rund acht Meter hohen Baumes geborsten. Die Schultenstraße wurde, so die Feuerwehr, gesperrt und der Baum bis auf eine Höhe von rund drei Metern mittels der Drehleiter und Kettensäge zurückgeschnitten.

Feuerwehr beseitigt Ölspur auf der Kiebitzheidestraße

Bereits am Freitagabend war die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall die A 2 gerufen worden. Dort war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die linke Leitplanke gefahren und kam auf der rechten Spur zum Stehen. Der Fahrer wurde notärztlich versorgt und ins Bergmannsheil nach Buer transportiert. Ebenfalls am Freitagabend wurde auf der Kiebitzheidestraße in Butendorf eine Ölspur gemeldet. Die Wehrleute nahmen an der Einsatzstelle auf mehreren Quadratmetern ausgelaufenes Betriebsmittel mit Bindemittel auf.

Zur Steinstraße wurde die Feuerwehr am Samstagabend gerufen, weil besorgte Nachbarn eine vermeintlich hilflose Person hinter einer verschlossener Tür vermuteten. Während des Einsatzes stellte sich laut Feuerwehr jedoch heraus, dass sich die betroffene Person bereits seit mehreren Tagen in stationärer Krankenhausbehandlung befindet.