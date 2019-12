Gladbeck. An Heiligabend und am 2. Feiertag ist in St. Lamberti die „Krönungsmesse“ zu hören. Das Weihnachtssingen findet wieder im Krankenhaus statt.

Gladbeck: Festliche Musik erklingt in der St. Lambertikirche

Mit der Aufführung der berühmten „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart wird der Propsteichor die weihnachtlichen Festgottesdienste in St. Lamberti musikalisch gestalten. An Heiligabend um 21 und am 2. Weihnachtstag um 11 erklingt diese beschwingte Musik für das mit Pauken und Trompeten, Hörnern und Oboen ergänzte Streichorchester, Orgel, vier Solisten und gemischten Chor.

Es singen wieder Christine Alexander, Marioan Thienel, Joop Youp und Andreas Baronner

Die Partitur enthält den Hinweis, dass Mozart diese Musik für seinen verhassten Dienstgeber, Erzbischof Colloredo in Salzburg, im Frühjahr 1779 fertiggestellt hat, wohl zur Aufführung im Salzburger Dom am nahen Osterfest. Wenn auch die instrumentale Besetzung das Übliche weit überschreitet, genügte diese Messkomposition in ihrer recht knappen Ausdehnung den Vorgaben des herrschenden Fürstbischofs.

Die Ausführenden in St. Lamberti sind die der Vorjahre: Christine Alexander (Sopran), Marion Thienel (Alt), Joo Youp Lee (Tenor), Andreas Baronner (Bass), Jens Neugebauer (Orgel) und das Orchester aus professionellen Musikern der Region unter Leitung von Konrad Suttmeyer.

Die Kinder, Teenager und Jugendlichen aus der Schola canentium St. Lamberti gestalten gemeinsam das traditionelle Weihnachtssingen in der Kapelle des St. Barbara Hospitals am Montag, 23. Dezember, um 14.30 Uhr. Der Gesang wird per Hausanlage in Bild und Ton auf die Krankenzimmer übertragen. Weitere Gäste sind zur Teilnahme in der Kapelle herzlich eingeladen.

Heiligabend singen der Kinder- und der Teenagerchor ab 15.30 Uhr zur Einstimmung auf die Kinderchristmette in St. Lamberti, die Jugendlichen dann am Abend vor der feierlichen Christmette ab 20.15 Uhr.