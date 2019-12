Gladbeck. Der Katalog 2020 des Katholischen Ferienwerkes liegt vor – und bietet 73 Reisen an. Joachim E. Schwiertz präsentiert ihn zum letzten Mal.

Gladbeck: Ferienwerk reist wieder in alle Herren Länder

100 Seiten ist er dick, bietet 73 Reisen zu 64 Zielen an: Druckfrisch liegt er unter dem Titel „Urlaub 2020 – mehr erleben, mit uns reisen“ auf dem Tisch – der Katalog des Katholischen Ferienwerkes mit seinen Büros in Gladbeck und in Oberhausen.

Für Organisator Joachim E. Schwiertz ist dieser Reisekatalog etwas Besonderes: „Vom Schreibtisch aus ist es der letzte Jahreskatalog, den ich präsentiere.“ Denn Schwiertz, in diesem Jahr 65 Jahre alt geworden, wechselt in der kommenden Saison 2020 in den Ruhestand. „Aber als Reiseleiter bleibe ich für das Katholische Ferienwerk mit seinen vielen Gladbecker Gästen im Einsatz, auch in der Saison 2021“, verspricht er. Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Einzelreisende wie kleine Gruppen sind – wie seit rund 50 Jahren – zum gemeinsamen Reisen eingeladen.

Das Ferienwerk organisiert auch die große Bistumswallfahrt nach Assisi

Die Bretagne war das Ziel dieser Gladbeck Reisegruppe im Juli 2019, die Joachim E. Schwiertz für das Katholische Ferienwerk begleitete. Foto: Schwiertz

Das Titelbild des Katalogs zeigt ein Panoramabild der Stadt Assisi in Umbrien, aus gutem Grund: Assisi ist das Ziel der großen Bistumswallfahrt 2020, die auch vom KFO organisiert wird. Schwiertz: „Wir rechnen mit 400 bis 500 Teilnehmern.“ Senioren-Erholungsreisen führen im nächsten Jahr auf die Insel Spiekeroog und nach Baasem in die Südeifel, aber auch zur Mandelblüte nach Mallorca. Für Familienreisen bieten sich nicht nur die eigenen Ferienhäuser in der Eifel und auf Spiekeroog an, sondern auch besondere Angebote in Österreich und Frankreich.

Studienfahrten führen vom Nordkap bis nach Apulien/Italien, von Spanien bis ins Baltikum und stehen allen Reiseinteressenten offen. „Aktivreisen“ als Wanderreisen haben die Südliche Toskana, die Insel Ischia, Apulien, Südtirol und die Insel Jersey zum Ziel. Außerdem gibt es besondere Vielfalt an Tagesfahrten zu ausgewählten, bewährten Zielen, so Schwiertz.

Aber auch die „Klassiker“ sind wieder im Programm vertreten. Schwiertz verweist auf die Insel Jersey, die sich für ihn nach bald 60 Reisen „fast wie eine zweite Heimat anfühlt“. Aber auch bei der Erlebnisreise in die Bretagne wird er wieder für die Gäste im Einsatz sein. Neu im Programm, als Flugreise: Die Kurische Nehrung mit dem faszinierendem Baltikum und die estnische Insel Saaremaa, früher Ösel genannt.

Der Reisekatalog liegt ab sofort zur kostenlosen Abholung im Kath. Stadthaus, Humboldtstraße 21, bereit. Im Internet ist er auf der neu gestalteten Homepage unter www.kforeisen.de einzusehen.