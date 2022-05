Gladbeck: Fast zeitgleich zwei Brände in Geschäften

In Gladbeck hat es am Montag fast zeitgleich in zwei Bekleidungsgeschäften gebrannt. (Symbolfoto)

Gladbeck. Es hat in einem Bekleidungsgeschäft in Gladbeck gebrannt. Als die Feuerwehr vor Ort war, gab es eine weiteres Feuer in einem anderen Laden.

In einem Bekleidungsgeschäft hat am Montag ein Kleiderständer gebrannt. Die Feuerwehr wurde um kurz vor 13 Uhr zu dem Laden auf der Hochstraße gerufen. Die Feuerwehr Gladbeck rückte mit den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache sowie den Löschzügen „Mitte“ und „Brauck“ der Freiwilligen Feuerwehr aus. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass der Brand bereits durch einen umsichtigen Passanten mit Hilfe eines Pulverfeuerlöschers erfolgreich bekämpft wurde. Das Ladenlokal sowie die angrenzende Ladenstraße des Einkaufszentrums, in welchem sich das Bekleidungsgeschäft befand, waren leicht verraucht und wurden durch die Feuerwehr maschinell belüftet.

Passanten melden weiteren Brand auf der anderen Straßenseite

Noch bevor die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen waren, wurde den Einsatzkräften durch einen Passanten ein weiterer Brand eines Kleiderständers in einem Bekleidungsgeschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemeldet. Dieser Brand wurde sofort durch die anwesenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mittels Kübelspritze gelöscht. Anschließend wurde auch dieses Ladenlokal entraucht. Durch das umsichtige handeln des Passanten und die schnell eingeleiteten Maßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile der Ladeneinrichtungen verhindert werden.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. (red)

