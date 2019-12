Warnung Gladbeck: Falsche Apotheker rufen Bürger an

Gladbeck. Die Apotheker in Gladbeck warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Die Täter wollen offenbar das finanzielle Verhältnis ihrer Opfer herausfinden

Vor einer neuen Betrugsmasche, bei der die Anrufer sich als Mitarbeiter des Apothekerverbandes ausgeben, warnt jetzt der Gladbecker Apotheker Christoph Witzke (Pfau und Delfin Apotheke).

Die Betrüger geben an, so Witzke, dass es sich um eine Umfrage des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe handele, um Gesundheitsdaten und Daten über die Lebensverhältnisse von Patienten zu erfassen. „Wahrscheinlich versuchen die Anrufer, anhand der erfragten Daten Rückschlüsse auf die familiären und finanziellen Verhältnisse der Opfer zu ziehen“, vermutet der Öffentlichkeitsbeauftragte des Verbandes. Er stellt dazu eindeutig fest: „Es gibt keine Umfrage in unserem Auftrag.“ Der Verband sei ausschließlich eine Interessensvertretung der Apotheker, „der auf keinen Fall Patienten anruft“.

Witzke empfiehlt: Für den Fall, dass Betrüger sich als Mitarbeiter des Apothekerverbandes ausgeben, unverzüglich das Gespräch beenden. Sachdienlichen Hinweise (Datum, Zeit des Anrufs, wie hat der Anrufer sich gemeldet, optimalerweise eine Telefonnummer) können an die Polizei oder über die Stammapotheke vor Ort an den „echten“ Apothekerverband weitergegeben werden.