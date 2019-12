Ein 13-Jähriger ist am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst worden.

Gladbeck. Ein 13-Jähriger ist Mittwochmorgen von einem Auto erfasst worden. Der Gladbecker wollte gerade die Straße überqueren. Er verletzte sich leicht.

Gladbeck: Fahrradfahrer (13) wird von Auto angefahren

Ein Radfahrer (13) ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Der Gladbecker wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Autofahrerin (64) aus Gelsenkirchen bog gegen 7.30 Uhr von der Horster Straße nach links auf die Wilhelmstraße ab, dabei erfasste sie den 13-Jährigen, der an der Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden, so die Polizei.