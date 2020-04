Gladbeck: Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße wird saniert

Gladbeck. In Gladbeck wird ab 14. April die Fahrbahndecke der Friedrich-Ebert-Straße saniert. Daher gibt es eine Einbahnstraßenregelung und eine Umleitung.

Die Fahrbahndecke der Friedrich-Ebert-Straße wird ab Dienstag, 14. April, erneuert. Sie wird daher, so die Stadtverwaltung Gladbeck, als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von Norden (von der Postallee) in Richtung Süden (Wilhelmstraße) ausgewiesen.

Eine Umleitung ab der Wilhelmstraße wird eingerichtet. „Eine Zufahrt von der Lambertistraße oder der Friedrichstraße ist immer gewährleistet“, heißt es aus dem Rathaus.

Begonnen werde mit dem Abfräsen der vier Zentimeter dicken alten Fahrbahndecke. Anschließend sollen Arbeiten an den Straßeneinläufen, Kanaldeckeln und Rinnsteinen durchgeführt werden. Die Stadtverwaltung erläutert: „Die neue Fahrbahndecke wird dann in zwei Abschnitten aufgebracht, so dass der Verkehr durchgängig von Norden nach Süden fließen kann.“ Die Arbeiten sollen spätestens am 24. April abgeschlossen sein.