Gladbeck: Es werden Bundesfreiwilligendienstler gesucht

Gladbeck. Für die Arbeit in der Drogenberatungsstelle und der Seniorenberatung werden Bundesfreiwilligendienstler gesucht. Bewerbung ist ab sofort möglich.

Das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Gladbeck sucht Bundesfreiwilligendienstler. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) richtet sich an alle, die sich außerhalb von Beruf oder Schule engagieren wollen. Im Bereich der Seniorenberatung gibt es ab dem 1. August die Möglichkeit, im Fritz-Lange-Haus – der Anlaufstelle für ältere Bürgerinnen und Bürger – tätig zu werden.

Wer sich für einen Einsatz in der Drogenberatungsstelle interessiert, könnte ab dem 1. September im „Drop out“ an der Goethestraße 42 zum Einsatz kommen. Die Dauer des BFD beträgt in der Regel zwölf Monate, die wöchentliche Arbeitszeit 39 Stunden. Wer die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, kann unabhängig von seinem Schulabschluss teilnehmen, so die Stadtverwaltung.

Wer den Bundesfreiwilligendienst macht, bekommt 330 Euro Taschengeld

BFD-Leistende erhalten ein Taschengeld in Höhe von 330 Euro sowie eine Geldersatzleistung für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 145 Euro. Die Beiträge für die gesetzliche Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden von der Stadt Gladbeck getragen. Im Laufe des Freiwilligendienstes ist zudem die Teilnahme an 25 Bildungstagen verbindlich.

Wer Interesse hat, kann seine schriftliche Bewerbung für den Bereich der Seniorenberatung richten an: Stadt Gladbeck, Stephanie Janus, Friedrichstraße 7, 45964 Gladbeck. Rufnummer für Rückfragen: 02043/992431. Für den Bereich der Drogenberatung bitte an: Stadt Gladbeck, Viola Denda, Friedrichstraße 4, 45964 Gladbeck. Rufnummer für Rückfragen: 02043/992104. Für beide Bereiche bitte an: Stadt Gladbeck, Ulrich Hauska, Friedrichstraße 7, 45964 Gladbeck. Rufnummer für Rückfragen: 02043/992039.