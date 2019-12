Gladbeck: Es gibt Ärger um das Parken an der Krugstraße

Der Ärger bei den Anwohnern der Krugstraße ist groß. Am Freitag hatten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Schreiben an die Scheibenwischer von auf der Straße geparkten Autos geklemmt. „Sie haben ihr Fahrzeug an dieser Stelle ordnungswidrig abgestellt und damit gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen“, heißt es darin.

Hintergrund: Autofahrer auf der Krugstraße in Zweckel parken so, dass zwei Reifen auf dem Bürgersteig stehen, zwei auf der Fahrbahn. Aber: Wenn das Parken nicht etwa durch ein Schild geregelt ist, so wie eben an der Krugstraße, dürfen Fahrzeuge nur am Randstein abgestellt werden. Dass das passiert, hat die Verwaltung mit ihrem Schreiben beabsichtigt. „Diese Entscheidung gefährdet die Sicherheit aller Menschen auf der Krugstraße“, befürchtet Anwohner Lothar Czowalla. „Die Straße ist vor meinem Haus gerade einmal 4,7 Meter breit.“ Würden dann noch größere Autos auf der Straße abgestellt, verbleibe zu wenig Platz, etwa für Feuerwehrwagen, um an den geparkten Fahrzeugen vorbei zu kommen. „Wie soll die Feuerwehr in einem Notfall mit einem Löschzug zu einem brennenden Haus kommen?“, fragt der WAZ-Leser.

Wenn versetzt geparkt wird, ist ein Durchkommen möglich, heißt es aus der Verwaltung

Und wundert sich über die Maßnahme der Verwaltung. „Fußgänger und Fahrzeuge haben genügend Platz. Alle Anwohner, die Feuerwehr, der ZBG und Anlieferer haben durch die gängige Praxis wenig Probleme“, so Czowalla.

Gladbeck Auch bei Facebook wird diskutiert Auch in den sozialen Netzwerken wird das Schreiben des KOD an die Parkenden auf der Krugstraße diskutiert, nachdem ein Anwohner bei Facebook dieses in einer Gruppe gepostet hatte. Dass sich Anwohner über falsch abgestellte Fahrzeuge bei der Verwaltung beschweren, komme häufiger vor, so Peter Breßer-Barnebeck. „Oft ärgern sich Nachbarn über Nachbarn.“ In diesen Fällen sehe sich der Kommunale Ordnungsdienst die Situation vor Ort an.

Dass Einsatzfahrzeuge im Notfall nicht mehr die Häuser erreichen könnten, sieht die Stadtverwaltung anders. „Wenn versetzt geparkt wird, ist ein Durchkommen möglich“, sagt Peter Breßer-Barnebeck, Kommunikationschef im Rathaus, auf WAZ-Anfrage. Also auch für große Löschfahrzeuge. Auch ein von Lothar Czowalla kritisiertes, dann erforderliches Slalomfahren sei kein Problem. „Die Kollegen fahren berufsmäßig Autos, die können das.“

Die Verwaltung war aufgrund einer Beschwerde vor Ort

Dass sich der Ordnungsdienst die Situation auf der Krugstraße angesehen und die Schreiben verteilt hat, hat einen Grund: „Es gab eine Beschwerde, der sind wir nachgegangen“, so Breßer-Barnebeck. Auch wenn diese Beschwerde ein konkretes Auto betroffen habe, „wir können andere Autos nicht ignorieren, wenn diese auch falsch stehen.“

Die Einsicht der Stadtverwaltung: Das, was die Straßenverkehrsordnung vorgibt, kann auf der Krugstraße nicht eingehalten werden. Die Straße ist zu schmal, stehen an jeder Seite des Fahrbahnrands Autos, wäre ein Durchkommen für den Verkehr nicht möglich. Das ist auch der Grund, warum der KOD am Freitag nur in seinem Schreiben auf die Situation hingewiesen, nicht aber auch ein Verwarngeld verhängt hat: „Wir haben ja gesehen, wie die Situation vor Ort ist“, so Breßer-Barnebeck.

Bis jetzt sei der Verwaltung nicht bekannt gewesen, dass die von der Straßenverkehrsordnung vorgesehene Parkweise auf der Krugstraße nicht funktioniere. Und will daher handeln: „Wir prüfen, ob künftig durch ein Schild angeordnet werden kann, dass auf der Krugstraße halbseitig auf dem Bürgersteig geparkt wird“, so Breßer-Barnebeck. Damit würde das, was bisher sowieso auf der Krugstraße praktiziert wurde, legalisiert werden.