Fehlender Wetterschutz: Das bei einem Unfall zerstörte Wartehäuschen am Bushalt am Luftschacht soll bald ersetzt werden.

Gladbeck. Anwohner ärgern sich, dass die Vestische noch kein neues Wartehäuschen installiert ist. Gladbecker CDU teilt mit, dass der Ersatz bestellt ist.

Gladbeck: Ersatz für zerstörtes Bus-Wartehäuschen bestellt

Anwohner in Ellinghorst sind weiterhin sauer: Das beim dem Unfall eines betrunkenen Autofahrers Ende September zerstörte Bus-Wartehäuschen an der Voßbrinkstraße ist noch immer nicht ersetzt worden. „Die Vestische lässt die Fahrgäste dort seit Monaten im Regen stehen“, schimpft Leser Gregor Collet.

Abgeräumt worden seien die Trümmer ganz fix. Bis heute jedoch stehe die rote, dreisitzige Sitzbank einsam und verloren auf weiter Flur. „Wartende Fahrgäste, darunter auch zahlreiche Schulkinder, sind hier seitdem schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt.“ An fehlendem Geld könne es doch nicht liegen, schließlich handele es sich um einen Versicherungsfall, so der Anwohner. Wenn es also noch Zeit für Weihnachtswünsche ist, dann wünsche er sich bitte in beide Fahrtrichtungen einen Bus-Unterstand, „schließlich braucht die Vestische nur eines davon selbst zu finanzieren“.

Immerhin: Allzulange brauchen die Ellinghorster wohl nicht mehr auf die Reparatur zu warten. Denn wie bereits berichtet, hat sich Andrea Niewerth (CDU) bei der Vestischen dafür eingesetzt, dass der Busunterstand zügig repariert wird. Die sachkundige Bürgerin der CDU im Rat teilt jetzt mit, dass sie aktuell von der Vestischen erfahren habe, „dass der Busunterstand bestellt ist und zurzeit gefertigt wird“. Sobald die Anlage verfügbar und die Versicherungsformalitäten geklärt seien, werde die Haltestelle wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt.