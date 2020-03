Gladbeck: Energieberater besuchen Anwohner zu Hause

Gladbeck. Städtische Fachleute in Gladbeck gehen „In der Mark“ von Haus zu Haus. Die Experten informieren über Chancen durch das Projekt InnovationCity.

Besuch bekommen im Zeitraum vom 9. bis 13. März die Anwohner der Straße „In der Mark“. Carolin Reich und Jörg Piontek-Möller von der Umweltabteilung der Stadtverwaltung informieren bei Hausbesuchen über die Fördermöglichkeiten zur energetischen Sanierung in Wohngebäuden. Gemeinsam mit den Hauseigentümern sollen Lösungen gefunden werden, individuelle Potenziale zu heben und so die Sanierungsrate im InnovationCity-Quartier Stadtmitte zu erhöhen.

Gladbeck: Energetische Gebäudesanierung wird per Förderprogramm finanziell unterstützt

Die Stadt Gladbeck fördert energetische Gebäudemodernisierung in zwei Quartieren mit dem Förderprogramm „InnovationCity Sanierungszuschuss“. Finanziell unterstützt werden Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, oberste Geschoss- und Kellerdecken), der Austausch von Fenstern und Türen, die Optimierung und Erneuerung von Heizungsanlagen sowie die Installation von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen.

Ähnliche Kampagnen mit Hausbesuchen gab es bereits in den beiden InnovationCity-Quartieren Stadtmitte und Rentfort-Nord. Dadurch konnten bereits zahlreiche Sanierungsmaßnahmen angestoßen werden.

In den kommenden Tagen werden die Haushalte auch mit einem persönlichen Brief über die Hausbesuche informiert. In diesem Brief erhalten die Anwohner detaillierte Informationen zu dem Gesprächsangebot.

Telefonisch können bei der Umweltabteilung der Stadtverwaltung bei Jörg Piontek-Möller und Carolin Reich unter Termine vereinbart und weitere Informationen eingeholt werden.