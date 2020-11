Gladbeck: Einzelhändler öffnen „KulTürchen“ im Advent

Gladbeck. Gladbecker Kaufleute bieten einen virtuellen Advent-Gruß. Im Kultur-Kalender treten u.a. Rainer Migenda, Camilla de Feo und Manni Breuckmann auf.

Die Werbegemeinschaft der Kaufleute in Gladbeck öffnet am 1. Dezember das erste „KulTürchen“ im ersten virtuellen Kultur-Adventskalender. „Vielen Künstlern fehlt die Bühne, wohl uns allen fehlt das kulturelle Angebot“, erklärt Initiator Martin Volmer von der Werbegemeinschaft seine Motivation. „Deshalb haben wir uns überlegt, den Gladbeckern in diesem Corona-Advent zumindest jeden Tag virtuell einen kleinen kreativen Gruß zu schicken.“

Auf der Website www.mitten-in-gladbeck.de sowie auf der Facebookseite und im Youtube-Kanal der Werbegemeinschaft öffnet sich vom 1. bis 24. Dezember täglich ein KulTürchen und gibt den Blick frei auf ein rund dreiminütiges Video, das ein bisschen Unterhaltung, ein kurzes Innehalten oder im schönsten Fall ein Lächeln bringt, so Volmer. Lustige Gedichte und Kurzgeschichten, besinnliche Musikstücke und beschwingte Melodien berge der 1. Gladbecker Kultur-Adventskalender.

Stadt und Sparkasse unterstützen die Advent-Aktion der Werbegemeinschaft

Rainer Migenda gehölrt zum Lichterzauber im Dezember einfach dazu. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Musiker, Autoren, Puppenspieler und andere Kreative haben derzeit keine Bühne“, so Anke Nienhaus vom Kulturamt der Stadt Gladbeck. Ohne Kunst und Kultur wird es eben still - auch um Musiker, Schauspieler, Autoren und andere Kreative, die auf ein Publikum angewiesen sind. Der Adventskalender soll wenigstens einigen von Ihnen eine Plattform geben. Ermöglicht haben die Aktion mehrere Einzelhändler der Innenstadt sowie die Sparkasse Gladbeck und die Stadt Gladbeck. https://cms.cloud.funkedigital.de/webservice/thumbnail/article/231011758

Die kreativen Beiträge kommen unter anderem von der bekannten Kabarettistin „La Signora“ - Camilla de Feo, Kult-Radiomoderator Manni Breuckmannn, Jazz-Trompeter Martin Berner und Rainer Migenda, der untrennbar zum Gladbecker Advent gehört. Außerdem werden folgende Künstler zu sehen bzw. zu hören sein: Mario Tobies (Musikschule Pianissimo), Duo Taktvoll, Franziska Dannheim, Sophie Holländer, Spielmann Michel (Michael Völkel), Lukas Bücking, Frau Wange, Jochen Peters, Brigitte Vollenberg, Teneja, Issy’s Finest, Entertainer Liar, Kirsten Markgraf, Florian Nienerza, Jochen Peters und Steffi Volmer.

