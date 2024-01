Gladbeck: Einbrüche in Kindergarten und einen Schnellimbiss

Gladbeck Zwischen den Jahren haben Einbrecher in Gladbeck zugeschlagen, auch in einem Kindergarten. Die Polizei hofft auf Hinweise zu den Taten.

Zwischen dem 22. Dezember und Neujahr brachen unbekannte Täter in den Kindergarten an der Gladbecker Breukerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse wurden, wenn nötig, gewaltsam geöffnet, so die Polizei. Laut einer Zeugenaussage soll in der Nacht zum 1. Januar Licht im Objekt gebrannt haben. Näheres ist nicht bekannt.

Einbruch in Gladbecker Schnellimbiss

In der Nacht zu Neujahr brachen bislang unbekannte Täter in einen Schnellimbiss an der Rockwoolstraße ein. Sie hebelten Türen auf und stahlen schließlich Bargeld, einen Laptop und zwei Kassenbondrucker. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

