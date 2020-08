Gladbeck: Einbruch in einen Geräteschuppen

Gladbeck. Bislang unbekannte Täter entkamen nach dem Einbruch in einen Geräteschuppen in Gladbeck mit ihrer Beute. Die Polizei bittet um Hilfe.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am frühen Montag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6:30 Uhr an der Gluckstraße im Stadtteil Zweckel. An der Tür des Schuppens waren Aufbruchspuren zu erkennen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurden ein Fahrrad, ein Hochdruckreiniger und ein Radio.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.