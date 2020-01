Gladbeck. Der Einbruch ereignete sich am Montagnachmittag. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gladbeck: Einbrecher steigen in Wohnung ein

An einem Haus an der Feldstraße haben bislang unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt, um in eine Wohnung einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Montagnachmittag.

Ob die Einbrecher sich bei ihrer Tat gestört fühlten, oder ob sie nicht das erhoffte Diebesgut vorfanden, ist unklar. Offensichtlich flohen sie aber ohne Beute, so die Polizei.

Das Regionalkommissariat in Gladbeck bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter 0800/2361 111..