Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus an der Enfieldstraße eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und stahlen schließlich Schmuck und ein Ölgemälde, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter 0800/2361111.