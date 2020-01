In ein Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße sind Unbekannte eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind am Sonntagmorgen in ein Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße in Gladbeck eingebrochen. Sie haben mehrere Smartphones gestohlen.

Gladbeck: Einbrecher stehlen Handys aus Mobilfunkgeschäft

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in ein Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße eingebrochen. Eine Anwohnerin hatte gegen 5.10 Uhr einen lauten Knall gehört. Als sie aus dem Fenster sah, entdeckte sie, dass die Türscheibe eines Mobilfunkgeschäfts eingeschlagen war, so die Polizei. Die Unbekannten hatten Smartphones gestohlen, wie viele ist noch unklar. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.