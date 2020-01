Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen. Dazu schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür mit einem Stein ein.

Gladbeck: Einbrecher schlagen Terrassentür mit Stein ein

Mit einem Stein haben Unbekannte am Dienstagabend die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses am Scheideweg eingeschlagen. Durch das Loch öffneten sie die Tür und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räume, so die Polizei. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest, so die Polizei weiter.