Gladbeck: Einbrecher erbeuten Schmuck und Kleidung

Gladbeck. In Gladbeck sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Breukerstraße in Brauck eingedrungen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Bislang Unbekannte drangen am Donnerstag, zwischen 6 Uhr und 13.45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an der Breukerstraße ein. Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Einbrecher Schmuck, Bekleidungsstücke und den Controller einer Spielekonsole.

Gladbeck: Die Einbrecher hebelten eine Wohnungstür auf

Laut Bericht gelangten die Täter zunächst in das Treppenhaus des Gebäudes in Brauck. Von dort aus hebelten sie eine Wohnungstür auf. Die Eindringlinge durchsuchten Räume und Möbelstücke. Die Unbekannten flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter entgegen.