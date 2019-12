Gladbeck. Ein Pool im Garten, über 380 Quadratmeter Wohnfläche, und ein Büro ist auch vorhanden. Luxushäuser gibt es auch in Gladbeck. So sehen sie aus.

Gladbeck: Ein Haus mit Pool gibt es für 1,7 Millionen Euro

In Butendorf steht ein Einfamilienhaus zum Verkauf, das so ziemlich keinen Wunsch offen lässt. Kaufinteressenten sollten allerdings solvent sein: Der Wohntraum, der unter anderem Leben und Arbeiten unter einem Dach vereint, soll schlappe 1,7 Millionen Euro kosten.

Im Garten gibt es einen Pool mit Gegenstromanlage

„Individuelles Wohnen für gehobene Ansprüche“ – so bietet die Immobilienabteilung der Sparkasse Gladbeck das Haus auf ihrer Internetseite an.

Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass bei so einem Objekt auch der Pool im Garten nicht fehlen darf. Drei Meter mal acht Meter misst der Schwimmspaß, der natürlich beheizbar ist, eine „ansprechende Innenbeleuchtung“ und eine Gegenstromanlage aufweist.

Mit moderner Technik und viel Luxus ist auch das Innere der Immobilie aus dem Jahr 2009 ausgestattet. Im Haupthaus (254 Quadratmeter Wohnfläche) gibt es einen offenen Wohnbereich mit Kamin, Fußbodenheizung sowie individuell einstellbare Bodenleuchten. Edel kommt natürlich auch die zum Wohnbereich offene große Küche daher. Hochwertige Küchengeräte wurden hier eingebaut.

Elternschlafzimmer mit Ankleidezimmer und Dampfbad

Und nun wird’s richtig luxuriös: Das große Elternschlafzimmer im Dachgeschoss verfügt über einen direkten Zugang zum Ankleidezimmer, zum WC und zum Duschbad.

Die Badewanne befindet sich direkt im Schlafzimmer. Und für alle, denen der private Wellnessfaktor immer noch nicht reicht: Gleich neben dem Schlafzimmer ist auch noch ein Dampfbad. Fast schon nicht erwähnenswert: Im Gäste-WC und im Ankleidezimmer befinden sich Wäscheabwurfkanäle – „zur Erleichterung der Hausarbeit“. Die beiden Kinderzimmer im Dachgeschoss verfügen ebenfalls über ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne.

Platz ist wirklich reichlich in dieser außergewöhnlichen Immobilie. Neben einem Bürobereich über zwei Etagen mit etwa 80 Quadratmetern, der natürlich einen separaten Zugang hat, gibt es auch noch eine Einliegerwohnung mit ca. 90 Quadratmetern Wohnfläche.

Exklusive Penthouse-Wohnungen bietet das Carrée Roter Turm in Stadtmitte

Wer soviel Raum gar nicht benötigt und auch keinen großen Garten möchte, aber es dennoch äußerst luxuriös mag, für den kommt alternativ vielleicht ein exklusives Penthouse im Neubaugebiet „Roter Turm“ direkt in Stadtmitte in Frage.

Wahrzeichen des Neubaugebietes an der Grabenstraße ist der denkmalgeschützte Rote Turm. Von den Penthouse-Wohnungen aus hat man ihn gut im Blick. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dafür muss der Wohnungssuchende auch nicht ganz so tief in die Tasche greifen: Die 160 Quadratmeter Wohnfläche (plus 27 Quadratmeter Nutzfläche) offeriert gerade die Immobilienabteilung der Volksbank Ruhr Mitte für 469.000 Euro. Dafür gibt es vier Zimmer und drei (!) Terrassen. Weiträumige Wohnflächen zeichnen die insgesamt fünf Penthouse-Wohnungen in diesem Carrée aus. Sie sind komfortabel ausgestattet, natürlich barrierefrei und direkt per Aufzug zu erreichen. Bodentiefe Fenster sowie die großen Terrassenflächen sorgen für ganz viel Lichteinfall. Renovieren muss man auch nichts: Es handelt sich um einen Erstbezug.

Dazu gibt’s dann auch noch einen freien Rundum-Blick unter anderem auch auf den unter Denkmalschutz stehenden roten Turm, der dem Carrée den Namen gab. Der Turm ist ein Stück Stadtgeschichte und erinnert als einziges Gebäude noch an den alten Schlachthof, der früher an dieser Stelle stand.