Gladbeck: Drohen jetzt wieder Bauernproteste?

Gladbeck Der neue Haushaltsbeschluss der Bundesregierung hat die Agrardiesel-Subventionen teilweise gestrichen. Rollen nun in Gladbeck wieder die Trecker?

Tagelang hatte es lautstarke Proteste aufgebrachter Bäuerinnen und Bauern gegeben, auch in und um Gladbeck. Die Pläne der Ampelkoalition, unter anderem die Subventionierung von Agrardiesel auslaufen zu lassen, erhitzte die Gemüter. Jetzt hat der Haushaltsausschuss des Bundestags den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Bundestag und Bundesrat werden zwar erst Anfang Februar endgültig entscheiden, eine Zustimmung gilt aber als wahrscheinlich. Die Agrardiesel-Subventionen sind im neuen Haushalt um 40 Prozent gekürzt worden, bis 2026 sollen sie ganz wegfallen.

War der Protest also umsonst, haben wir den Gladbecker Landwirt Bernd Im Winkel gefragt, der sich bei der Protestfahrt in der letzten Woche beteiligt hatte. „Nein, das glaube ich nicht“, so Im Winkel. „Ich denke, dass wir mit unseren Forderungen öffentlich wahrgenommen wurden.“ Beim Protest habe er zudem viel Unterstützung aus der Bürgerschaft für das Anliegen der Bäuerinnen und Bauern erfahren.

„Diese Kröte muss man schlucken.“

Von der Entscheidung der Bundesregierung zeigt er sich enttäuscht; eine Überraschung sei sie aber nicht: „Es ist letzten Endes so gekommen, wie es schon angekündigt wurde. Diese Kröte muss man schlucken.“ Weitere Proteste seien derzeit nicht vorgesehen, das könne sich aber schnell ändern. Sollte es zu einem erneuten Aufruf des Deutschen Bauernverbands kommen, würde er sich auch wieder an Demonstrationen beteiligen, so Im Winkel.

Ansonsten hoffe er darauf, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner sein Versprechen wahr mache, im Gegenzug für die gestrichenen Subventionen wenigstens bürokratische Hürden abzubauen.

