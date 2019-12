Gladbeck: Diese großen Partys steigen an Silvester

Der Countdown läuft rückwärts. So langsam neigt sich das Jahr 2019 dem Ende entgegen. Und jedes Jahr stellen sich alle Menschen in Partylaune immer wieder diese eine Frage: „Wo feiern wir Silvester?“ Für diejenigen, die in Gladbeck nicht in den eigenen vier Wänden den Jahreswechsel begehen möchten, sondern lieber im großen Kreis mit netten Leuten, gibt’s auf jeden Fall drei Möglichkeiten zur Auswahl.

Im Hotel Van der Valk lautet das Motto „Schön war die Zeit“

Im Hotel „Van der Valk“ stehen alle Zeichen auf Retro bei der Silvester-Mottoparty „Schön war die Zeit“. Die Veranstalter versprechen exzellente Shows und bestes Entertainment in toller Atmosphäre. Die Gäste können am Silvesterabend in den guten, alten Zeiten schwelgen. Angekündigt ist für den Abend einer der besten Michael-Jackson-Imitatoren Deutschlands. Und Mike Best wird auf der Bühne musikalisch an den verstorbenen Rockmusiker Joe Cocker mit seinen größten Hits erinnern. Abgerundet wird das Ganze von der rheinländischen Nightlife Party-Band mit ihrer belgischen Sängerin Miranda.

Laut Veranstalter ist die Mottoparty auch für Singles geeignet. Hierfür werden mehrere Tische eingerichtet, an denen auch nur Singles platziert werden, die dann gemeinsam die Party und das tolle Programm genießen können. Bei Interesse bitte vorher dem Veranstalter Bescheid geben, damit die Personen den richtigen Tischen zugeordnet werden können. Ein Dresscode ist nicht vorgegeben. Gäste sollten sich dem Anlass entsprechend kleiden.

Weiteren Informationen zum Silvester-Event gibt es im Hotel van der Valk, Bohmertstraße 333. Der Eintritt 119 Euro pro Person, inkl. Showprogramm, Silvester Gala-Buffet, Mitternachtssnack und Neujahrssekt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Die Party geht bis 3 Uhr.

Auf Wittringen wird Silvester stilvoll im Gildensaal gefeiert

In schönem und historischem Ambiente steigt die große Silvesterparty im Gildensaal im Wasserschloss Wittringen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit DJ und Entertainer Marcel P. Die Gäste dürfen sich über ein großes Schlemmerbuffet und eine große Getränkeauswahl freuen. Dazu gehören dann auch noch ein Mitternachtssnack und eine Candy-Bar.

Gladbeck Die Eintrittskarten Tickets für die Retro-Party bei Van der Valk gibt es online auf www.meine-silvesterparty.de oder telefonisch bei der Ticket-Hotline 0201/ 579216. Weitere Informationen zu der Veranstaltung auf Wittringen gibt es unter www.wasserschloss-wittringen.de, Kartenreservierungen 02043/ 22323.

Um Mitternacht soll es dann schillernd-bunt werden am Himmel über dem Wittringer Wald. Dann wird mit einem gigantischen Feuerwerk das Jahr 2020 begrüßt.

Mehr zur Party in Wittringen gibt es im Wasserschloss Wittringen, Burgstraße 64. Einlass ist hier um 19 Uhr, gefeiert werden kann bis 3 Uhr. Kartenvorverkauf im Restaurant. Öffnungszeiten täglich von 10.30 bis 23 Uhr, Karten pro Person für 110 Euro.

Für die Party im Café Stilbruch gibt es noch Restkarten

Im Café Stilbruch (Rentforter Straße 58) gibt es noch wenige Restkarten für die Silvester-Party. Karten kosten im Vorverkauf 49 Euro. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18 bis 24 Uhr. Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr. Darin enthalten sind kalt-warmes Buffet und Getränke. Ein DJ wird für die richtige Musik sorgen.