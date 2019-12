Gladbeck: Die WAZ verlost die Ruhrtopcard 2020

Tierische Abenteuer, spannende kulturelle Erlebnisse oder mutige Höhenflüge – die Ruhrtopcard hält im kommenden Jahr wieder eine breite Palette an Ausflugszielen bereit. 95 Attraktionen, darunter viele Zoos und Schwimmbäder, können mit der Karte einmalig kostenfrei besucht werden. Über 50 Anbieter nehmen mit Karte nur den halben Eintrittspreis, darunter sieben in den Niederlanden. Der Verkauf ist gestartet. Darüber hinaus können WAZ-Leser die Ruhrtopcard jetzt auch gewinnen.

Zu den Partnern rund um Gladbeck zählen mit freiem Eintritt die Sommerrodelbahn am Alpincenter in Bottrop und das Schalke Museum in Gelsenkirchen. Zum halben Eintrittspreis zu besuchen sind etwa der Movie Park in Bottrop und das Legoland in Oberhausen.

Mehrere neue Partner sind dabei

Inhaber der Ruhrtopcard haben zudem vom 1. Januar bis zum 31. März wieder die Wahl zwischen zwei Special-Partnern und erhalten einmalig kostenfreien Eintritt in den Allwetterzoo Münster oder ins Odysseum Abenteuermuseum. WAZ-Abonnenten erhalten bis zum 31. Dezember 2019 die Ruhrtopcard zum Abovorteilspreis von 50 Euro (statt 56 Euro) für Erwachsene. Beim Kauf jeder zweiten Karte werden nur noch 42 Euro fällig. Für Kinder zahlen Abonnenten 34 Euro (statt 36 Euro).

Zu den neuen Partnern zählen 2020 das Schalke Museum (Gelsenkirchen) oder das Wananas Bad (Herne).

Wer eine Ruhrtopcard gewinnen möchte, kann vom 14. bis zum 18. Dezember online mitmachen: