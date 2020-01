Ein Glanzpunkt fürs närrische Volk: der Rathaussturm. Die Wittringer Ritter wollen in Gladbeck am 20. Februar die Macht an sich reißen.

Gladbecker haben die Qual der Wahl: Das Angebot umfasst Kunst, Sport und viel Musik. Karnevalisten freuen sich jetzt schon auf den Rathaussturm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Die Stadt bietet für 2020 ein volles Programm

Gladbeck. Die Festivitäten zum 100. Geburtstag der Stadt Gladbeck sind kaum verklungen, da steht bereits das Jahresprogramm für 2020. Und das hat auch diesmal für jeden Geschmack etwas zu bieten. Das Repertoire umfasst Kunst und Karneval, Feiern und Fußball, Märkte und Musik. Werfen wir einen Blick in das bisher geplante Programm.

Die Gladbecker haben im Jahr 2020 eine große Auswahl an kulturellen und unterhaltsamen Veranstaltungen

JANUAR: Spektakuläre Augenblicke und ein Sound, der das Publikum von den Stühlen reißt, verspricht die Show „Rock the Circus“, die am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr in die Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, kommt. Sie vereint Artistik und Rockmusik aus fünf Jahrzehnten. Spannend wird’s auch am Samstag, 25. Januar, wenn die Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu Gast in der Stadthalle zu Gast ist. Die Kriminalpsychologin, die in Bottrop aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, spricht ab 20 Uhr über „Psychopathinnen – Tödliche Frauen“. In der Neuen Galerie an der Bottroper Straße ist ab 31. Januar eine Ausstellung mit Werken von Thomas Scheibitz sehen. Diese erste Schau des Jahres läuft bis zum 27. März.

Lydia Benecke spricht in der Stadthalle Gladneck über „Psychopatinnen - Tödliche Frauen“. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

FEBRUAR: Neun Künstler stellen ihre Gemälde und Bildhauerarbeiten in der Alten Spedition, Ringeldorfer Straße 6, aus. Die Schau „KunstKompakt17“ wird am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr eröffnet. Weitere Ausstellungen in der Galerie folgen im Laufe des Jahres.

Ihre Songs sind Klassiker, die den Tod ihres legendären Front-Mannes Freddie Mercury überdauerten. Die Rede ist von der Band Queen. Fans dürften sich also auf den Auftritt der Queen Show Tribute Band am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle freuen – und auf Hits wie „We are the Champions“, „We will rock you“ oder „I want do break free“.

Diesem Moment fiebert das Gladbecker Narrenvolk seit Wochen entgegen: Die Wittringer Ritter stürmen am Donnerstag, 20. Februar, um Punkt 11.11 Uhr das Rathaus. Drei Tage später setzt sich der mittlerweile 33. Umzug der Schubkarren KG in Bewegung und zieht durch die Straßen Rosenhügels.

MÄRZ: Das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy wird am Sonntag, 8. März, in der St.-Lamberti-Kirche an der Horster Straße erschallen. Die Leitung dieses großen Chorprojektes liegt in Händen von Kantor Konrad Suttmeyer. Und noch einmal Musik: Fans der „Grünen Insel“ und der irischen Lebensart kommen am Freitag, 13. März, auf ihre Kosten. Die Stadthalle ist ab 20 Uhr wieder einmal Schauplatz für „Irish Folk & Celtic Music“. Im Nu vergriffen sind die Karten, wenn Frau Höpker zum Gesang bittet. Das tut sie wieder am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle ist: Die Gladbecker bekommen halt nicht genug von ihr.

APRIL: In Sven Pistors Fußballschule heißt es am Mittwoch, 1. April: Vollpfosten reloaded“. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Stadthalle. Gleich mehrere Veranstaltungen unter freiem Himmel sind für diesen Monat geplant: In der Innenstadt der Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag (4./5. April) und die Saison-Eröffnung des Feierabendmarktes mit Musik von LOFX (24. April) sowie die Wittringer Gartentage am 25. und 26. April.

Die amtierende Gladbecker Appeltatenmajestät Melis Bilici wird Anfang September abgelöst. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

MAI: Auf die Strecke für den ELE-Triathlon begeben sich sportliche Naturen rund um Wittringen am Samstag, 10. Mai. Sieben Tage später fällt der Startschuss für den Vivawest-Marathon. Die Schützenbruderschaft „Andreas Hofer“ lädt vom 15. bis 17. Mai zum Schützenfest auf den Platz an der Johowstraße ein. Bei der Kneipennacht am 15. Mai ist der Verein beim Warm-up mit einem großen Zapfenstreich vertreten.

JUNI: Eine Klimakonferenz wird für Donnerstag, 4. Juni, in der Stadthalle einberufen. Weniger ernste Themen dürften beim Beer & Music Festival vom 5. bis 7. Juni auf dem Willy-Brandt-Platz eine Rolle spielen.

Ausstellungen Ausstellungen Die Neue Galerie an der Bottroper Straße präsentiert in diesem Jahr Werke von Thomas Scheibitz und Tim Eitel (3. April bis 5. Juni). Außerdem sind Ausstellungen mit Arbeiten von Candida Höfer (28. August bis 30. Oktober) und Johanna Flammer (13. November bis 8. Januar 2021) zu sehen. In der Alten Spedition an der Ringeldorfer Straße folgt auf KunstKompakt17 eine Sommerausstellung im Mai. Für November ist eine Herbstschau geplant.

JULI: Sommer-Urlaubs-Feeling verheißt „Gladbeck karibisch“. Im Liegestuhl entspannen, die bloßen Füße in warmen Sand stecken und einen Cocktail schlürfen – das können Besucher vom 9. bis 12. Juli auf dem Willy-Brandt-Platz.

AUGUST: Was wäre ein Veranstaltungsjahr ohne das Festival „Umsonst & Draußen“ vor dem Rathaus? Das müssen Musik-Fans auch diesmal nicht missen, sie sollten sich Freitag, 7. August, 18 bis 24 Uhr, vormerken. Der Sparkassenlauf, ebenfalls ein festes Angebot in Gladbeck, wird am Sonntag, 23. August, gestartet. Der Schützenverein Rentfort 1898 feiert vom 27. bis 29. August auf dem Festplatz Johowstraße.

SEPTEMBER: Gladbeck bekommt am ersten Wochenende des Monats eine neue Appeltaten-Majestät. Und es gibt noch etwas zu feiern: Der Städtische Musikverein wird 100 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum erklingt am 13. September ein Chorkonzert in der Stadthalle.

OKTOBER: Das Rock Orchester Ruhrgebeat ist ein Garant für gute Stimmung. Es steht wieder am 10. Oktober auf der Stadthallen-Bühne. Viel Musik gibt’s im selben Saal am 31. Oktober bei der 90er-Jahre-Party.

NOVEMBER: Kinder ziehen wieder mit Lampions durch die Straßen und folgen dem Heiligen Martin hoch zu Ross – zum Beispiel am 13. November durch die Innenstadt. Festliches Flair und stimmungsvolle Atmosphäre verbreiten „Märchenhafte Weihnachten in Wittringen“ (26. bis 29. November) und das Zimtsternfest am 27. November.

DEZEMBER: So richtig Vorfreude auf das Fest kommt auf beim Konzert der Musikschule: „Santa Claus is coming...!“ heißt es am 6. Dezember in der Stadthalle. Alle Jahre wieder: der Nikolausmarkt und die Ausstellung der Kunstschmiede (4. bis 6., vor bzw. im Rathaus) sowie als Jahresabschluss das Turmblasen (Sparkassenturm) am 23. Dezember.